La peur de Maradona après l’hommage émotionnel: “À un moment donné, j’avais peur parce que mon visage devenait un peu dur”

Lors du match précédent, Diego Armando Maradona avait eu un accueil inoubliable sur le terrain de Independiente. Le 10, il rencontre Ricardo Enrique Bochini et entre sur le terrain de jeu par un couloir de coupes qui remporte le club d’Avellaneda.

Une fois dans le cercle central, Daniel Bertoni, une autre gloire du Rouge, lui a donné une réplique de la Coupe du Monde et Maradona l’a soulevée devant toutes les personnes présentes, qui ne pouvaient pas contenir l’émotion et a commencé à chanter la chanson mythique “ The One ” Ne sautez pas, c’est un Anglais.

“Merci à Independiente pour cet hommage. Je vais continuer à chanter dans le monde que Bocha était mon professeur, je n’avais pas d’autre. Je n’avais pas de télévision à regarder, quand ils m’ont amené, je viendrais voir Independiente. El Bocha, le plus grand des monde, professeur “, a déclaré Maradona et a déclenché le délire de tous les fans.

Une fois la réception terminée, Maradona s’est rendue à la banque de remplacement, a parlé main dans la main avec TNT Sports et a exprimé ses sentiments pour l’hommage d’Independiente.

“J’ai ressenti une chaleur immense dans mon cœur. La vérité était qu’à un moment donné, j’avais peur parce que je devenais un peu dur. Ce sont des choses que les gens ne parlent pas, mais je devrais parler”, a déclaré l’entraîneur de gymnastique, en dialogue avec TNT Sports.