La peur des coronavirus provoque la suspension de la Serie A en Italie

Toutes les compétitions sportives nationales en Italie ont été suspendues. Le Comité national olympique italien (CONI) a fait une annonce ce lundi appelant à cette action en raison de problèmes de santé causés par le coronavirus. Cette annonce intervient après une période de matches de Serie A joués à huis clos.

La peur du coronavirus entraîne la suspension de la Serie A

Suspension intérieure seulement – pour l’instant

Bien sûr, cette suspension comprend tous les matches de Serie A. CONI ne peut contrôler que les compétitions italiennes, donc les matchs de Ligue des Champions et d’Europa League ne seront pas, ou n’ont pas encore, été affectés.

Actuellement, la Juventus est au sommet de la table en Italie, avec juste un point d’avance sur la Lazio, mais une fin de saison passionnante devra attendre.

Prendre des mesures pour prévenir le coronavirus

L’Italie est le premier pays à franchir une étape aussi importante vers la prévention du virus. Le seul autre pays qui essaie vraiment de prévenir la propagation des maladies par le sport est l’Angleterre. En Premier League, ils ont supprimé les poignées de main du fair-play afin d’empêcher la propagation du virus entre les joueurs.

Sur leur site officiel, ils ont publié la déclaration suivante: «La poignée de main de fair-play de Premier League n’aura pas lieu entre les joueurs et les officiels de match ce week-end jusqu’à nouvel ordre sur avis médical.

«Le coronavirus se propage par des gouttelettes provenant du nez et de la bouche et peut être transmis aux mains et transmis via une poignée de main.

«Les clubs et les officiels de match exécuteront toujours le reste du protocole de sortie traditionnel avant chaque match.

“En entrant sur le terrain de jeu, les deux équipes continueront de s’aligner, accompagnées par la musique de Premier League, puis les joueurs de l’équipe à domicile passeront devant leur opposition sans leur serrer la main.”

Bien qu’il s’agisse d’un pas dans la bonne direction, il n’est pas proche des précautions prises en Italie.

Dans un discours télévisé, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a déclaré: «Nous assistons à une croissance importante de l’infection… et des décès.

«Nous devons tous renoncer à quelque chose pour le bien de l’Italie. Nous devons le faire maintenant, et nous ne pourrons le faire que si nous collaborons et nous adaptons tous à ces mesures plus strictes.

«C’est pourquoi j’ai décidé d’adopter des mesures encore plus fortes et sévères pour contenir l’avance… et protéger la santé de tous les citoyens.»

La suspension sportive entre en vigueur avec un verrouillage national de l’Italie.

Le coronavirus en Italie

Le coronavirus se propage par contact étroit et gouttelettes causées par la toux ou les éternuements. Cela fait des stades l’environnement idéal pour propager le virus.

L’Italie a le troisième plus grand nombre de cas de coronavirus – derrière seulement la Chine et la Corée du Sud – et ils sont le pays le plus durement touché en Europe. Le pays compte plus de 9 000 cas confirmés et près de 500 décès. De nombreuses villes d’Italie ont été mises en quarantaine pour empêcher la propagation du virus.

Dimanche, Vincenzo Spadafora, membre de la Chambre des députés italienne, a publié un communiqué. Dans ce document, il a dit qu’il ne pensait pas que c’était une bonne idée de continuer à jouer contre le virus. Cela a conduit à la confusion et au retard du jeu Parma v SPAL. Il semble que cette idée ait été envisagée et maintenant mise en œuvre.

