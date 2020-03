La philosophie de Zeman: “Je préfère perdre en jouant bien plutôt que gagner en jouant mal”

Zdenek Zeman invité de l’émission de radio «Un giorno da Pecora» a longuement parlé de son idée du football. Et il a exprimé un concept qui n’est certainement pas courant chez les entraîneurs: “J’étais mieux connu avant ma plainte pour dopage, mon jeu d’attaque était très populaire. Les gens aiment les buts, plus vous en faites, plus les gens s’amusent, j’ai nous avons perdu beaucoup de matchs mais nous sommes allés sous les applaudissements du public. Je n’aime pas gagner à tout prix. Je préfère perdre en jouant bien plutôt qu’en gagnant mal “, a expliqué l’entraîneur de Bohème qui poursuit. “Juve? Il ne joue pas bien mais a la meilleure équipe, même Sarri aimerait jouer plus ensemble en groupe.”