La «philosophie» réussie de Solskjaer a justifié la patience de Man Utd

Date de publication: samedi 21 mars 2020 2:31

Ancien attaquant Dimitar Berbatov pense que la patience de Manchester United a porté ses fruits car ils récoltent maintenant les avantages de faire confiance à la philosophie d’Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer a été sous pression pendant une grande partie de la saison, les espoirs de United de se qualifier pour la Ligue des champions semblant sombres.

Mais son équipe était invaincue en 11 matchs avant le report de la saison en raison de l’épidémie de coronavirus.

Et Berbatov pense qu’il a maintenant prouvé qu’il est le bon homme à prendre Uni vers l’avant.

“Très peu de gens s’attendaient à voir Manchester United battre Pep Guardiola Man City à domicile et à l’extérieur en Premier League cette saison”, a-t-il déclaré à Betfair.

«Les battre deux fois a été un grand exploit. Je l’ai déjà dit, mais pour moi, City n’est pas l’équipe qu’ils étaient la saison dernière, ils sont dans l’ombre de Liverpool et ils le savent.

“Parfois, cela peut jouer sur votre esprit et cela peut affecter votre performance et votre façon de faire – si vous êtes une opposition assez intelligente, vous saurez comment l’utiliser et c’était un parfait exemple de la façon d’exploiter les faiblesses de la ville.

“Les résultats des deux championnats contre City sont très positifs pour le club, ils donnent au manager et aux joueurs la possibilité de dire” vous voyez, nous sommes capables de battre les champions en titre et nous pouvons le faire “.

«Oui, United a eu quelques mauvais matchs cette saison, mais ils ont prouvé qu’ils sont pleinement capables de se présenter et de réaliser une solide performance contre l’une des meilleures équipes de la ligue.

«Parfois, la patience est une vertu, mais lorsque vous travaillez et suivez votre philosophie, dans le cas d’Ole, à un moment donné, cela sera payant.

«En regardant les deux matchs contre City en championnat, j’ai vraiment apprécié de jouer 2-0 à Old Trafford. Les deux sont des résultats qu’il faut chérir et ils ont tous deux apporté des points à la table, mais le match à domicile était la preuve que le premier résultat n’était pas un coup de chance, ils ont fait leurs preuves. “