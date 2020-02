La photo de groupe de la soirée de Neymar avec une absence notable

La fête d’anniversaire de Neymar continue de donner beaucoup à dire. Après avoir su que l’attaquant brésilien ne pourra pas jouer contre Nantes mardi après avoir subi un coup et avoir mal, malgré avoir participé à la fête sans problème, désormais l’un de ses compagnons au PSG, Leandro Paredes, l’un des assistants, Il a publié une photo de groupe de la majorité des autres fêtards sur les réseaux sociaux.

02/04/2020 à 09:35

CET

sport.es

Une footgraphie qui a fait l’objet de nombreux commentaires pour la présence et l’absence de certains joueurs et coéquipiers de Neymar à la fête. Le plus notable est l’absence de l’ami et partenaire Kylian Mbappé, qui ne sait toujours pas s’il a finalement assisté à la fête ou non. Si Marquinhos, Keylor Navas, Edinson Cavani, Sergio Rico, Ander Herrera, Mauro Icardi, Marcin Bulka, Leandro Paredes, Pablo Sarabia, Angel Di Maria, Marco Verratti, Juan Bernat et Eric Maxim Choupo-Moting apparaissent, avec leurs partenaires respectifs.

Précisément à Mbappé, Il avait eu un épisode malheureux avec Tuchel quelques heures plus tôt, s’il avait vu dans un acte de la fondation Tremplins du désormais joueur de Lam Juventus, Blaise Matuidi. Et puis sur les réseaux sociaux, il a également montré qu’il suivait le Super Bowl à la télévision. On ne sait pas si entre un acte et un autre, Mbappé a eu le temps d’assister à la soirée de Neymar. Qui ne l’a pas fait était l’entraîneur Thomas Tuchel, qui avait été invité.