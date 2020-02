La photo d’Enzo Pérez devenue virale sur les réseaux sociaux

Après avoir obtenu la Copa Libertadores 2018 contre Boca, Enzo Pérez est devenu l’un des joueurs les plus aimés par les fans de River. Le volant est un élément clé dans l’équipe de Marcelo Gallardo et, bien que reçu plusieurs offres de l’étranger, a décidé de renouveler son lien avec le millionnaire jusqu’à 2023.

Au fil du temps, les fans de River expriment une affection constante à travers les réseaux sociaux, au point que Enzo Pérez est devenu l’une des grandes idoles sur les plateformes numériques.

Chaque fois que le compte officiel utilise le nom ou publie une photo d’Enzo Pérez, les partisans du millionnaire deviennent absolument fous.

Sans aller plus loin, les anciens étudiants et Valence ont mis en ligne une photo sur son compte Instagram et sont rapidement devenus une tendance. L’image était très drôle et est devenue virale parmi les utilisateurs. La chose drôle? Enzo l’a dédié à Beto Bologna… Oui, personne ne sait pourquoi, mais c’était dédié à l’archer. Regardez!