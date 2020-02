La photo montre le patron de la Premier League regardant un grand derby; pourrait avoir un impact sur les plans de transfert de Tottenham – HITC

Sheffield United est le dernier club à être lié à Altay Bayindir.

Fenerbahce a perdu son grand derby avec Galatasaray ce soir – et ils avaient un manager de Premier League dans les gradins pour le regarder.

Max Kruse a mis Fenerbahce devant, mais cela a été aussi bon que les hôtes ont égalisé Ryan Donk pour Galatasaray, avant que le penalty de Radamel Falcao ne les mette devant.

Deniz Turuc et Younes Belhanda ont été expulsés pour faire dix contre dix, mais le dernier but de Henry Onyekuru a permis à Fenerbahce de s’imposer 3-1.

Maintenant, une photo a émergé de la télévision turque de football sur Twitter, qui montre le patron de Sheffield United Chris Wilder lors du match, prétendument avec des responsables du club de Fenerbahce.

C’est particulièrement intéressant, car Fotospor a récemment rapporté que Sheffield United voulait que le gardien de but de Fenerbahce, Altay Bayindir, le considère comme un remplaçant potentiel de Dean Henderson.

Bayindir, 21 ans, a rejoint Fener d’Ankaragucu l’été dernier et s’est déjà imposé comme le premier choix de Fener, le jeune de 6 pieds 6 pouces attirant des admirateurs.

Fanatik a même récemment affirmé que Tottenham Hotspur avait ouvert des pourparlers pour signer Bayindir cet été, atterrissant un héritier potentiel de Hugo Lloris alors que les Spurs se tournaient vers l’avenir.

La présence de Wilder au match d’aujourd’hui intéressera les Spurs non seulement à cause de Bayindir, mais aussi parce qu’elle influe sur l’avenir d’Henderson; et le Daily Mail suggère que Tottenham le veut aussi.

Les Blades surveillant Bayindir laisseront les Spurs soit le sentiment qu’ils doivent intensifier leur intérêt pour le talent turc, soit qu’ils pourraient avoir une chance d’obtenir Henderson – mais de toute façon, Sheffield United ne laisse aucune pierre non retournée avant l’été.

Dans d’autres nouvelles, le patron du Celtic, Neil Lennon, conseille à James Forrest de revenir pour le choc de Copenhague dans une mise à jour positive sur les blessures