La phrase de Pity Martínez qui a excité les fans de River: “Je voudrais revenir bientôt”

Au milieu de la quarantaine aux États-Unis, le Dommage Martínez Il a pris quelques minutes et s’est entretenu main dans la main avec le journaliste Federico Bulos. L’ancien River a raconté comment il vivait l’isolement obligatoire et a jeté une phrase a excité les fans du millionnaire.

“Je ne peux même pas aller chez le coiffeur. Nous sommes enfermés avec ma famille, tenant compte de ce qu’ils nous disent, et avec ma vieille dame qui vient de visiter et nous n’avons pas eu de chance d’être touchés par cela. Football, peu et rien. Je regardais des vidéos des buts de (Lionel) Messi, mais elles durent environ une heure car il a fait beaucoup. Également de Diego (Maradona) parce que je ne l’ai pas vu jouer “, a déclaré Martínez.

Il est difficile de fixer une date, mais j’aimerais retourner bientôt à River

Pour sa part, le Dommage se souvenait de son temps à River et c’était énergique: “Les gens m’envoient tous les jours des messages avec des images du but contre Boca malgré le fait que suffisamment de temps s’est écoulé. Je continue donc à regarder cette pièce tout le temps. Il est difficile de fixer une date car dans le football on ne sait jamaisMais si c’est pour moi je dis que ça ne sera pas long. J’aimerais retourner à River sous peu“a synthétisé les joueurs actuels d’Atlanta United. Sera-t-il donné?