Londres, ANGLETERRE – 14 mars: vue générale à l’extérieur du stade de Stamford Bridge à domicile de Chelsea. Tous les matches de Premier League sont reportés au moins jusqu’au 3 avril en raison de la pandémie de Coronavirus Covid-19 à Stamford Bridge le 14 mars 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo de Catherine Ivill / .)

Au cours des dernières semaines, l’équipe de Last Word on Football a livré sa série «Équipe de la décennie» où vous pouvez lire des articles sur de merveilleuses équipes. Mais, cet article est à l’opposé de ceux-ci. Aujourd’hui, nous regardons le pire à signer et à jouer pour Chelsea de 2010 à 2019.

Tout comme les saisons mixtes de titres de Premier League juxtaposées à une absence de qualification européenne tous ensemble cette décennie, les joueurs qui franchissent la porte à Stamford Bridge ont également été un sac mélangé à certains moments. Voici notre Chelsea Bust XI de la décennie.

La pire équipe de la décennie: Chelsea

Gardien – Kepa Arrizabalaga

Il peut sembler difficile de considérer Kepa Arrizabalaga comme le pire gardien de la dernière décennie pour Chelsea après seulement un an et demi. Mais quand vous êtes le gardien le plus cher du monde, vous devez être à la hauteur. Et l’Espagnol ne l’a pas fait. Ce n’est pas qu’il a joué atrocement dans l’ouest de Londres, mais il n’a pas non plus atteint les sommets attendus de lui après son transfert de l’Athletic Bilbao à l’été 2018.

De son infâme refus d’être remplacé lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2019 contre Manchester City à son banc cette année par le manager Frank Lampard, appeler le temps de Kepa à Chelsea décevant est un euphémisme.

Arrière droit – Davide Zappacosta



En deux saisons avec Chelsea, l’Italien a fait un total de 52 apparitions dans toutes les compétitions du club. Pire encore, lors de sa dernière année, 2018/19, il n’a vu le terrain que quatre fois en Premier League. Zappacosta a fait une forte introduction aux supporters de Chelsea en Ligue des champions lorsque son centre contre Qarabag a dérivé vers le filet et dans le but. Mais c’est là que les faits saillants s’arrêtent.

Sous la direction de deux autres managers italiens, Antonio Conte et Maurizio Sarri, Zappacosta n’a jamais pu percer au club. Dans le même temps, ses quelques apparitions avec l’équipe nationale italienne se sont également taries. Pour 28 millions d’euros, Chelsea n’a reçu pratiquement aucune production de l’arrière droit, le prêtant finalement à la Roma avant la saison 2019/20.

Défenseur central – Matt Miazga



OMS? Exactement. Chelsea a acheté Miazga aux New York Red Bulls de la MLS en janvier 2016 pour un modeste 3,5 millions de livres sterling après plusieurs saisons couronnées de succès devenant l’un des meilleurs défenseurs des États-Unis. L’Américain a mené les Red Bulls en 2015 à leur deuxième Supporters Shield en trois ans (décerné chaque saison à l’équipe avec le meilleur record en MLS) en plus de remporter son premier appel à l’équipe nationale masculine des États-Unis. Mais quand il est arrivé dans l’ouest de Londres, l’amélioration de la qualité s’est révélée trop.

Miazga a fait deux apparitions pour Chelsea pendant le reste de sa première campagne, mais n’a pas assez impressionné. Depuis, il a passé un prêt de deux ans à Vitesse où il a joué un rôle clé dans leur premier trophée national majeur, remportant la Coupe des Pays-Bas en 2016/17, et a joué pour Nantes en Ligue 1 pendant un an. Plus récemment, il a exercé son métier pour Reading dans le championnat, toujours en prêt.

Défenseur central – Papy Djilobodji



Les fans de Chelsea connaissent probablement le nom, mais comme Jose Mourinho, ne l’ont probablement jamais vu jouer. Après avoir signé le défenseur sénégalais en 2015, Mourinho a admis qu’il ne connaissait pas Djilobodji et ne l’avait jamais vraiment vu jouer, faisant plutôt confiance à son équipe de dépistage dans ce cas.

Djilobodji a fait une apparition étonnante pour les Bleus pendant tout son mandat avec le club avant de se rendre au Werder Bremen en prêt la saison suivante. Finalement, il a quitté le club pour Sunderland et n’a pas connu le succès attendu de lui lorsqu’il a submergé Nantes pour Stamford Bridge.

Arrière gauche – Baba Rahman



Théoriquement, Rahman pourrait encore changer son mandat à Chelsea car il est toujours dans les livres, prêté à Majorque en Liga. Il a connu une saison fantastique à Augsbourg en Bundesliga en 2014/15 qui a incité les Bleus à le poursuivre. Très rapidement, l’international ghanéen a trouvé la vie dans un des six meilleurs clubs de Premier League beaucoup plus difficile que prévu.

Rahman a montré des flashs en bleu, mais n’a jamais tout à fait assemblé. Du moins, pas assez pour garder sa place régulièrement à l’arrière gauche. À seulement 25 ans, Chelsea maintient que les prêts en Espagne, en France et en Allemagne l’ont transformé et le transformeront en un défenseur solide qui peut voler de haut en bas sur le flanc gauche.

Milieu central – Danny Drinkwater



Cela n’a besoin d’aucune explication. Chelsea a dépensé 35 millions de livres sterling pour l’ancien milieu de terrain de Leicester City qui a lamentablement échoué à reproduire sa forme de vainqueur du titre 2015/16 qu’il avait avec les Foxes. Des blessures l’ont gêné, mais même se retrouver à nouveau avec N’Golo Kante au milieu de terrain n’a rien fait pour lui.

Sous Sarri, Drinkwater a fait une apparition en 2018/19, celle du bouclier communautaire. Drinkwater est toujours sous contrat avec les Blues et semble susceptible de rester, au grand dam des fans. Un sort de prêt horrible avec Burnley au cours de la première moitié de cette saison, couplé à un prêt tout aussi médiocre à Aston Villa, indique actuellement absolument aucun prétendant le retirer des mains de Chelsea de sitôt.

Milieu central – Tiemoue Bakayoko



Bakayoko a profité du choc du titre monégasque de Ligue 1 2016/17 et comme beaucoup de ses coéquipiers, Kylian Mbappe et Bernardo Silva pour n’en nommer que quelques-uns, a obtenu un énorme coup de pouce après. La différence, cependant, est que son jeu est devenu pratiquement méconnaissable par rapport à sa saison victorieuse dans la principauté française.

Bakayoko est devenu la deuxième signature la plus chère du club et a été tellement déçu qu’après seulement un an, il avait disparu. Il a d’abord été prêté à l’AC Milan et joue à nouveau pour Monaco avec la possibilité de les rejoindre définitivement après cette saison. Chelsea voudra probablement arriver.

Milieu offensif – Yossi Benayoun



Vous devrez réfléchir un peu pour vous souvenir de Benayoun à Chelsea. L’international israélien a rejoint les Bleus avant la saison 2010/11 et a reçu le maillot numéro dix. Bien qu’il ne l’ait pas choisi, le club envisageait clairement un rôle de premier plan pour lui dans l’équipe comprenant Frank Lampard, Florent Malouda, Ramires, Michael Essien et John Obi Mikel au milieu de terrain. Et pourtant, il portait le numéro prestigieux. Mais pas très souvent.

En trois ans à Chelsea, Benayoun a récolté 24 apparitions avec un seul but et enregistré deux passes décisives. Il a également obtenu deux prêts désastreux à Arsenal et à West Ham United. Après une autre année en Angleterre à QPR, il est retourné dans son Israël natal pour poursuivre sa carrière.

Attaquant – Radamel Falcao / Alexandre Pato



Nous combinons les deux Sud-Américains en un, car ils ont chacun joué la moitié de la saison 2015/16. Après la blessure de Falcao en novembre de cette saison, Pato s’est joint à la fenêtre de janvier, à toutes fins utiles, en remplacement. Ensemble, ils ont amassé 14 apparitions et deux buts. Ils ont partagé les buts également, mais Falcao a remporté la part du lion du total des apparitions avec 12, ce qui signifie deux sombres pour Pato.

Les deux ont partagé une saison, mais même leurs temps avant et après Chelsea se reflètent. Falcao a remporté un immense succès au Portugal, en Espagne et en France avant de faire faillite en Premier League, ce qui inclut également un passage à Manchester United. Quant à Pato, il a volé la vedette à l’AC Milan pendant des années avant de se blesser.

Après avoir quitté l’ouest de Londres, les deux sont passés à des ligues plus exotiques. Falcao a déménagé à Galatasaray en Turquie en 2019 tandis que Pato a rejoint l’équipe de la Super League chinoise Tianjin Quanjian en 2017, après avoir quitté et retourné dans son Brésil natal.

Attaquant – Alvaro Morata



Lorsque vous aurez la signature de la Juventus, du Real Madrid, des finales de la Ligue des champions et du club de Chelsea sur votre CV, vous devrez produire. Eh bien, ce n’était pas le cas d’Alvaro Morata. 24 buts et 6 passes décisives en 74 matches, ce n’est pas terrible. Mais ce n’est pas génial non plus. Cela ne justifie pas non plus le prix.

Morata n’a pas effectué assez régulièrement pour être un meilleur attaquant dans un club Big 6 et il a également acquis la réputation de «doux», et peut-être mentalement plus que physiquement. Morata a également manqué de finition, ratant les chances qu’un attaquant de classe mondiale ait à frapper. Lorsqu’il est aggravé par sa douceur supposée entre les oreilles, c’est devenu une combinaison mortelle. Et pas dans le bon sens. Morata a quitté Chelsea après 18 mois et reste prêté avec l’Atletico Madrid en partenariat avec un autre attaquant qui a quitté Chelsea à Diego Costa.

Attaquant – Fernando Torres



Le flop de tous les flops à Chelsea, Fernando Torres obtient le hochement de tête pour Chelsea’s Worst Of The Decade. Le temps de Torres n’était pas aussi mauvais que prévu. En 172 apparitions, il a accumulé 45 buts et 35 passes décisives qui sont des nombres de milieu de terrain et nulle part assez bon pour un attaquant. Cela n’a pas aidé non plus que Torres n’ait jamais atteint le même niveau qu’il avait montré à Liverpool. Pire encore, Torres est devenu le transfert britannique le plus cher de l’histoire.

Torres, cependant, vivra pour toujours dans le folklore de Chelsea à la fois pour avoir marqué l’objectif de les envoyer à la finale de la Ligue des champions en 2012 et pour être le plus gros flop de l’histoire du club.

Directeur – Andre Villas-Boas

Villas-Boas a conduit Chelsea à un pourcentage de victoires inférieur à 50% en moins d’une saison en charge, le seul manager permanent du millénaire, sans parler de la décennie, à ne pas gagner au moins la moitié de ses matchs en charge. Il a également rejoint Spurs, son rival, en tant que manager la saison suivante, ce qui le rend indésirable à Stamford Bridge.

Formation – 4-2-1-3

Qu’est-ce que c’est que cette formation? Précisément. Le pire manager de l’histoire de Chelsea cette décennie les placera certainement dans une formation absurde qui échouera.

