Bienvenue dans Last Word on Football’s Team of the Decade series. Auparavant, nous avons examiné ceux qui ont bien performé. Cette édition examine les joueurs que les fans auraient souhaité n’avoir jamais signés. Bienvenue dans la pire équipe de la série Decade.

Il est juste de dire que Sunderland a connu une décennie décevante. Les fans ont profité de trois voyages à Wembley, malgré les résultats, mais c’est aussi bon que ça. Il y avait de grandes évasions qui fournissaient de fausses aubes, mais les mauvaises dépassaient les bonnes d’une certaine distance.

Les Black Cats ont commencé la décennie en Premier League. Les directeurs de classe internationaux de Martin O’Neill, Sam Allardyce et Dick Advocaat ont été recrutés, mais cela a toujours mal tourné. Malheureusement pour les fans de Sunderland, leur club est maintenant en League One, et il s’avère difficile de revenir à l’endroit où appartient ce célèbre club.

La pire équipe de la décennie: Sunderland

Directeur de la pire équipe de la décennie de Sunderland: David Moyes

Cet honneur aurait pu revenir à plusieurs anciens managers. Cependant, David Moyes les a tous piqués au titre de manager de la pire équipe de Sunderland de la décennie. Après avoir succédé à Sam Allardyce, beaucoup pensaient que l’équipe n’avait besoin que de quelques ajouts de qualité pour réussir sa saison. Une saison réussie pour Sunderland de toute façon. Moyes était un ancien entraîneur d’Everton et de Manchester United et semblait un bon choix.

Moyes a gaspillé des millions de joueurs de moins que ce qui était au club, puis a déclaré que le club était dans une bataille de relégation après seulement trois matchs. L’Ecossais s’est entouré d’anciens joueurs d’Everton et de United bien au-delà de leur meilleur ou pas assez bon. Le club a été relégué sans combat. Plusieurs années après son départ, le club tente toujours de récupérer.

Gardien – Jason Steele



Après avoir permis à Vito Mannone de partir après la relégation pour libérer des salaires et transférer des fonds, de nouveaux «gardiens étaient requis. Après ceux qui ont été amenés, il aurait été bien préférable de garder Mannone. L’un de ceux qui sont venus au club était Jason Steele. L’ancien gardien de Middlesbrough a signé avec Blackburn Rovers pour un montant annoncé de 500 000 £.

Les rovers ont dû être ravis d’avoir tant reçu pour un «gardien sans confiance et, plus important encore, comme gardien de but. Il a concédé cinq buts à ses débuts lors d’un match amical à domicile contre le Celtic. Ça ne s’est pas amélioré. Une erreur après une erreur lui a coûté de précieux points car ils ont eu du mal à s’adapter à la vie au championnat. Quand il a finalement été retiré de l’équipe, les dégâts avaient été causés et Sunderland se dirigeait vers la Ligue 1.

Arrière droit – Donald Love



Signé par David Moyes avec Paddy McNair, Love a regardé en profondeur dans les trois divisions dans lesquelles il a joué pour le club. En tant qu’ancien joueur de Manchester United, les fans pensaient qu’il pouvait être un bon joueur d’équipe. Cependant, Love descendrait en tant que joueur apparemment signé en raison du fait que David Moyes le connaissait lors d’un précédent passage à la direction. Il est maintenant à Shrewsbury.

Défenseur central – Santiago Vergini



On se souviendra de lui pour un superbe but à Southampton. Malheureusement, c’était dans son propre but. Si c’était à l’autre bout, la volée de Vergini aurait été un but du prétendant de la saison. Vergini a lutté avec presque tous les aspects du jeu anglais et est finalement retourné dans son Argentine natale avec l’étiquette de flop attachée à lui.

Défenseur central – Papy Djilobodji



Une signature de 8 millions de livres sterling de Chelsea par David Moyes, Djilobodji a signé n’ayant pas joué une seule minute de football en Premier League. Cela montrait. Après la relégation, le défenseur a été envoyé en prêt pour la saison. À son retour, il a informé le club qu’il souhaitait quitter définitivement.

Il a été autorisé à prendre un congé sans solde du club afin de conclure un accord ailleurs. On lui a demandé de maintenir sa condition physique dans le cadre de l’accord. En raison de son retour à Sunderland après la fin de son congé sans solde, il ne s’est pas présenté. Quand il l’a fait, il a échoué à un test de fitness et a raté plus d’entraînement. En septembre 2018, Djilobodji a été limogé pour rupture de contrat et échec à un test d’aptitude.

Arrière gauche – Brendan Galloway



Une signature de prêt d’Everton, tout le monde avait de grands espoirs pour le défenseur polyvalent. Ayant joué pour Everton et l’Angleterre à presque tous les niveaux jusqu’aux U21, Galloway est apparu comme un bon ajout.

Après quelques mauvais affichages en pré-saison, Galloway a continué ses mauvaises performances au début de la saison. Les erreurs n’étaient jamais loin du jeune, il a perdu sa place complètement avant Noël. Un mauvais coup du point de vue du club et des joueurs.

Milieu – Didier Ndong



Une autre signature de David Moyes et un autre gaspillage de millions de livres. Il a signé à l’été 2016 pour un montant record de 13,6 millions de livres sterling. Ndong figurait en bonne place lorsque l’équipe a été reléguée de la Premier League. Il jouerait la première moitié de la saison prochaine dans le championnat, mais lui, avec le club, a eu beaucoup de mal. Sa dernière apparition est survenue lors de son expulsion lors d’une défaite à Cardiff City.

Peu de temps après son carton rouge, Ndong a déménagé à Watford en prêt. Il n’a pas fait une seule apparition. Le milieu de terrain devait se présenter à Sunderland pour l’entraînement de pré-saison mais comme Papy Djilobodji, il n’a ensuite pas fait une apparition et pour les mois qui suivraient. Aucune raison n’ayant été donnée pour son absence, Sunderland a mis fin à son contrat.

Milieu – Jack Rodwell



Sans doute la pire signature de la longue histoire de Sunderland. Une pire équipe de Sunderland de la décennie serait incomplète sans ce joueur. L’ancien milieu de terrain d’Everton et de Manchester City, Rodwell, a signé pour les Black Cats pour 10 millions de livres sterling à l’été 2014. À l’époque, il semblait être une bonne signature. Cependant, Rodwell n’a jamais ressemblé à un bon footballeur. Il a fallu attendre février 2017 pour que Sunderland remporte un match de championnat dans lequel Rodwell a commencé.

Comme Sunderland est tombé du championnat, Rodwell était le seul joueur à ne pas avoir de clause de réduction de salaire dans son contrat. Cela signifiait qu’il était toujours payé 70 000 £ par semaine. Il ne jouerait que deux fois dans le championnat. Rodwell a dit une fois dans une interview qu’il ferait “n’importe quoi pour jouer au football”; cependant, lorsque Sunderland a proposé de déchirer son contrat et de lui donner un paiement forfaitaire pour que le joueur puisse se déplacer gratuitement, Rodwell a refusé.

L’ancien défenseur anglais s’est contenté de voir le temps restant de son contrat de 70 000 £ par semaine sans botter le ballon. Après la relégation en Ligue 1, Sunderland a annulé le contrat de Rodwell. Un pauvre joueur avec une attitude encore pire.

Milieu – Darron Gibson



Un autre David Moyes signant d’un ancien club. Gibson a signé au cours de la saison de relégation de la Premier League. Il a ensuite provoqué une énorme faille dans le vestiaire après avoir critiqué ses coéquipiers lors d’une soirée.

Il jouerait 15 fois dans le championnat avant d’être arrêté pour conduite en état d’ivresse et collision avec plusieurs voitures en stationnement. La deuxième fois de sa carrière, il avait été arrêté pour conduite en état d’ivresse et collision avec d’autres personnes. Gibson a été suspendu par le club et peu après son départ par consentement mutuel.

Attaquant – James Vaughan



À 500 000 £ et à la suite d’une saison de 24 buts à Bury, l’ancien attaquant d’Everton semblait être une bonne signature. Vaughan a raté deux pénalités en pré-saison et ne s’est jamais remis. Ses performances étaient médiocres et ses limites là pour tous à voir car il n’a marqué que deux buts en 23 matchs. Les supporters n’étaient pas impressionnés par ses efforts alors que l’équipe se débattait. Lorsqu’il a marqué son deuxième et dernier but pour le club, ses gestes envers les fans de Sunderland ne se sont pas bien déroulés. Après seulement une demi-saison, Vaughan a été vendu.

Attaquant – Danny Graham



Martin O’Neill a dépensé 5 millions de livres sterling en janvier 2013 pour Graham afin de soigner son équipe timide. Dire que cette décision a échoué serait un euphémisme. Signé pour marquer des buts, Graham n’a pas réussi à toucher le filet lors de sa première demi-saison avec le club. Le nouveau manager Gus Poyet a envoyé l’emprunteur dans le but de lui redécouvrir sa forme et ses bottes de tir.

Graham jouerait 42 fois pour Sunderland mais son seul but est venu à Everton quand un tir l’a détourné et dans le but. Il a été libéré en juin 2016 après avoir passé du temps à Blackburn.

Attaquant – Jozy Altidore



L’Américain avait tous les attributs physiques pour bien faire dans le match anglais. Cependant, il n’a pas fait ce pour quoi il était employé, marquer des buts. Un sort désastreux à Hull City a été suivi d’un séjour plus réussi en Hollande. Son déménagement à Sunderland pour 6,5 millions de livres sterling a été sa chance de montrer qu’il pouvait marquer en Premier League. Il a échoué.

Pendant 18 mois sur Wearside, Altidore n’a marqué qu’un seul but en Premier League. Ajoutez cela à son décompte à Hull, cela lui porte à deux buts en 70 apparitions EPL. Un article du Daily Mail des 100 pires attaquants de Premier League l’a classé au premier rang. Étonnamment, Sunderland a persuadé Toronto d’échanger l’attaquant anglais Jermain Defoe contre son attaquant timide.

Pire suppléant de l’équipe de la Décennie:

Lee Camp, Joleon Lescott, Marc Wilson, Ricky Alvarez, Steven Pienaar, Benjani, Will Grigg

