La plaisanterie des joueurs à Miguel Ángel Russo en pleine fête

Boca est une pure fête après la consécration angoissante de la Super League. Le Xeneize a eu un torride 2020 et plein de buts qui lui ont permis un retour spectaculaire pour prendre son 69e titre. De l’autre côté, River est resté qui n’a pas pu prendre les trois points de Tucumán nécessaires pour garder la Coupe.

Le Xeneize, de la main de Miguel Ángel Russo, a montré un autre visage cette année et la résurgence de nombreux joueurs qui ne semblaient pas à l’aise avec Alfaro à la banque. Et l’entraîneur qui est arrivé de la main de Riquelme a pu lui donner la marque de victoire dont l’équipe avait besoin.

À la fin du duel devant la gymnastique, nous avons discuté main dans la main avec l’entraîneur qui a déclaré que l’obtention d’un nouveau titre “est quelque chose d’unique, spécial. Très émouvant et le meilleur. Le meilleur pour les habitants de Boca. C’est inestimable.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un autre prix que ce titre venant de derrière, un Russo visiblement excité a dit que “parfois le football vous met ces choses. Ce groupe a beaucoup souffert. Aujourd’hui, c’était à son tour de garder un esprit frais et calme. Maintenant, je ne sais pas comment nous continuons avec la Coupe (Libertadores) mardi. La Coupe est une priorité. ”

L’émotion de Miguel Ángel Russo

Déjà plus calme lors de la conférence de presse qui a suivi, le DT a été surpris par les joueurs de l’équipe qui sont entrés avec un seau plein d’eau et ont littéralement “baigné” Russo devant la joie de l’entraîneur et de toutes les personnes présentes.

Sans aucun doute un titre que peu pensaient possible et qui a été célébré avec tout, des fans de Boca répartis à travers le pays. Maintenant, et après la célébration, le Xeneize doit rapidement changer la puce en pensant au duel contre le Deportivo Independiente Medellín mardi prochain à la Bombonera pour la phase de groupes de la Copa Libertadores.