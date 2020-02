La plaisanterie insolite de Julio Falcioni avec Daniel Osvaldo: “Et si on bat River, n’hésitez pas …”

Banfield passe un bon moment dans la Super League argentine: accumule sept matchs sans perdre et dans les derniers matchs, il a joué en tant que visiteur n’a pas converti de buts. Sans aller plus loin, ce dimanche visiter la rivière dans le monumental, pour une nouvelle date de championnat.

“Nous avons joué contre les meilleurs d’Argentine et ce sera difficile. Ce sont des matchs qui attirent l’attention. Quand je suis arrivé ici, le club était dans une position délicate et aujourd’hui nous sommes plus libérés, avec une idée claire. Je signe un match nul au Monumental”, a-t-il déclaré. Julio César Falcioni, Entraîneur de forage, en dialogue avec TyC Sports.

De son côté, le technicien a analysé les clés de l’équipe de Marcelo Gallardo: “Nous connaissons leur potentiel. Ils ne devraient pas être libres de passer entre les lignesou que Gonzalo Montiel et Milton Casco sont profondément dans les bandes. Nous devons attaquer. “

Si on bat River, je fume une cigarette avec Osvaldo dans les vestiaires

Enfin, il a confirmé que Daniel Osvaldo, tout nouveau renfort du Drill, sera parmi les concentrés et même encouragé à plaisanter avec DaniStone: “Ce sera parmi les concentrés. D’accord, vouloir jouer. Si on bat River je fume une cigarette avec lui dans les vestiaires, n’hésitez pas … J’ai sept ou huit joueurs qui fument, ha“l’empereur a averti.