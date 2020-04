Premier League



La plus tendre de la quarantaine: c’est ainsi que Matic s’entraîne avec sa fille





Christian Felipe Amezquita Ortiz





31 mars 2020 à 13 h 45

Le milieu de terrain de Manchester United a montré une manière créative de rester en forme.

La mise en quarantaine a aidé les joueurs de football à partager plus de temps avec leurs familles. De la maison, beaucoup d’entre eux suivent des entraînements personnalisés afin de ne pas perdre leur forme physique, et on voit parfois qu’ils reçoivent une aide particulière.

Cette fois, c’est au tour de Nemanja Matic, un joueur de Manchester United, de faire ses exercices d’une manière particulière.

Le milieu de terrain serbe a utilisé sa fille comme poids, tout en effectuant une série de redressements assis. La vidéo a montré comment la petite fille était excitée à chaque fois que son père venait la chercher.

Rappelons que la Premier League est suspendue depuis le 13 mars et pour l’instant il n’y a pas de date de retour.