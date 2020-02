La polémique a éclaté à propos de la réception de Maradona à la Bombonera: “Il s’est mal conduit avec nous”

La gymnastique devrait visiter Boca à la dernière date de la Super League argentine de football. Ce match marquera le retour de Diego Armando Maradona à la Bombonera, mais tout semble indiquer qu’il ne sera pas un heureux accueil des nouveaux dirigeants.

Il est à noter que l’entraîneur actuel du Wolf a soutenu la candidature de Christian Gribaudo aux dernières élections et a très durement accusé Juan Román Riquelme et ses camarades de classe.

Pour cette raison, toujours On ne sait pas si Boca le reconnaîtra pour son passé dans le club. Jusqu’à présent, tout ce que l’on sait, c’est qu’ils fourniront une plaquette pour son lien fort avec le Xeneize.

Celui qui en a parlé était Mario Pergolini. Mais loin de mettre des vêtements froids sur la situation, le vice-président de Xeneize a inculpé Maradona et laissé une opinion ferme.

“Il s’est mal conduit avec nous, a déclaré des barbaries avant les élections et a parlé contre nous, mais les fans nous demandent au moins une plaquette et c’est comme ça. Ce serait injuste d’aller le prendre dans ses bras (Jorge Amor) Ameal et Roman et dire “la balle ne se tache pas” et tout ça. Il a déclaré que la barbarie contre nous pendant les élections, nous avons levé le doigt, mais nous le recevrons bien parce que les idoles doivent être respectées “, a déclaré Pergolini, en dialogue avec A24.

Dans le même esprit, il a ajouté: “Il viendra et voudra gagner Boca. Il a beaucoup parlé contre nous, mais nous allons respecter nos idoles et Diego est sur nos drapeaux. Les fans nous demandent au moins une plaquette et ça va être parce que c’est une idole du club“il a fermé.