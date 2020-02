La police allemande a détenu des supporters du PSG

La police allemande a retenu les huit entraîneurs d’adeptes de la PSG qui se déplacent vers Dortmund pour assister au match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions contre la Buorussie. De 9 heures du matin jusqu’à 15h30, les bus étaient contrôlés par l’ancienne police. Cette opération d’envergure a été soigneusement préparée par les autorités du Rhin qui ont enregistré tous les adeptes du voyage.

Quatre des véhicules, y compris celui qui allait Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris (CUP), a pu partir vers 15h30, soit six heures de détention pour certains des 800 sympathisants.

La police allemande cherchait des armes et des bombes fumigènes. Ils ont trouvé des pièces pyrotechniques et leurs propriétaires ont été immédiatement annoncés interdits d’assister au match et d’entrer dans le centre-ville ce soir.

La police française présente en Allemagne, en particulier les membres de la Division nationale contre le vandalisme (DNLH), n’avait pas été informée de cette action d’envergure par son homologue allemand. “On peut le comprendre”, explique un policier français. Mais au moins, cela doit être fait en coordination avec la police de Dortmund et dès que possible afin que les supporters ne s’arrêtent pas pendant des heures et arrivent en retard au match. L’approche des Allemands, même leur zèle, interroge d’autant plus que tout allait bien. Aucun combat n’a été enregistré de nuit du lundi au mardi malgré la présence de nombreux fans radicaux.