La politique de transfert d’été de Liverpool “repose” sur deux choses

Date de publication: samedi 8 février 2020 à 2h02

Le fait que Liverpool soit occupé sur le marché des transferts d’été “dépend” de deux choses, selon le journaliste de The Athletic James Pearce.

Liverpool apporté Takumi Minamino dans la fenêtre de transfert de janvier alors qu’ils renforçaient leur équipe avant le rodage de la Premier League.

Jurgen KloppLes hommes cherchent à se disputer le titre de Premier League cette saison alors qu’ils détiennent actuellement une avance de 22 points au sommet sur leurs plus proches rivaux, Manchester City.

Il y a des points d’interrogation sur l’avenir d’Adam Lallana – qui est sous contrat en été – Xherdan Shaqiri et Dejan Lovren, tandis que LiverpoolLes jeunes impressionnants pourraient être prêts à s’intensifier la saison prochaine.

Répondant à une question lui demandant s’il s’attend à ce que Liverpool reste calme pendant la période de transfert estival, Pearce a déclaré à The Athletic’s Live Q&A: «Oui, je pense qu’il y aura quelques lacunes à combler. Lallana et Shaqiri sont susceptibles de partir et oui, Lovren pourrait y aller aussi.

«Je pense qu’un autre attaquant doit être la priorité avec les coups de pied de l’AFCON la saison prochaine. [Timo] Werner serait certainement une option moins chère pour [Jadon] Sancho.

«L’occupation du LFC dépend dans une large mesure de la question de savoir si Klopp estime que les goûts de Jones / Williams / Elliott sont prêts pour un plus grand rôle.»