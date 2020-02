La position debout se rapproche d’un terrain anglais

Date de publication: vendredi 7 février 2020 14h55

L’introduction de zones de sécurité dans les deux principales divisions de l’Angleterre s’est rapprochée après un rapport intérimaire selon lequel les zones assises comportant des barrières avaient un «impact positif» sur la sécurité des spectateurs.

Le rapport intérimaire de la Sports Grounds Safety Authority (SGSA) a révélé que l’installation de barrières dans une zone assise «atténuait le risque d’effondrement de la foule».

Le ministre des Sports, Nigel Adams, a salué le rapport et a déclaré: «Plus d’un million de personnes regardent le football en direct sur un terrain chaque semaine, et après avoir parlé à des fans à travers le pays, je sais que la sécurité est une question dont beaucoup se sentent passionnément.

«Comme nous l’avons clairement indiqué dans notre manifeste électoral, nous travaillerons avec les supporters et les clubs pour instaurer un statut de sécurité sur les terrains de football.

«Cependant, il est impératif que le football reste aussi sûr qu’il l’a été au cours des 25 dernières années. Des preuves solides que ce changement offrira une sécurité équivalente ou améliorée aux supporters seront absolument primordiales dans ce processus. »

Les stades tout places sont obligatoires dans les deux principales divisions du football anglais depuis 1994-1995, conformément aux recommandations sur la sécurité des stades formulées dans le rapport Taylor à la suite de la catastrophe de Hillsborough en 1989.

Cependant, des zones de sièges comportant des barrières ont été introduites à Tottenham and Wolves.

Le rapport intérimaire de la SGSA a également révélé que les clubs avaient développé des stratégies de gestion pour faire face à la position persistante appropriée à l’aménagement de leur stade et qu’il était possible d’incorporer des plates-formes pour fauteuils roulants dans les zones avec des barrières.

Le rapport a également observé «très peu de conflits» en raison de la position, soit entre les fans, soit entre les fans et les stadiers, dans les zones contenant des barrières.

Le rapport a observé que pendant les matchs de haut niveau, les fans étaient plus susceptibles de se tenir debout et que les stadiers étaient occupés à d’autres problèmes qui leur avaient détourné l’attention pour traiter de la position persistante.

Il a également noté que la migration vers les zones avec des barrières menant à la surpopulation «reste un risque qui nécessite une gestion continue».

Le directeur général de la SGSA, Martyn Henderson, a déclaré: «Notre recherche fournit de nouvelles perspectives sur l’impact positif que l’installation de sièges avec des barrières peut avoir sur la sécurité des foules.

«La recherche est en cours et nous publierons le rapport final à la fin de la saison. Dans l’intervalle, nous travaillerons en étroite collaboration avec le gouvernement à la mise en œuvre de son engagement manifeste à introduire un statut de sécurité. »

Peter Daykin, responsable de la campagne «Stand Up For Choice» de la Football Supporters ’Association, a déclaré:« Nous nous rapprochons de plus en plus du retour des zones de repos sous licence dans les clubs de Premier League et de Championnat.

“Il est tout à fait approprié que le ministre et la SGSA prennent tout le temps dont ils ont besoin pour faire le choix de se tenir debout en toute sécurité et d’une manière qui résout les problèmes causés par la législation générale.

«Nous continuerons de faire valoir que différents types de logements sont disponibles pour tous les clubs et supporters. De nombreux clubs de l’EFL et au-delà gèrent en toute sécurité les supporters dans les zones sous licence et cela devrait être un choix parmi un menu d’options pour les groupes consultatifs de sécurité locaux à considérer.

“Les idées de la SGSA pour donner aux fans handicapés la possibilité de participer aux atmosphères fantastiques que les zones debout peuvent générer sont très positives. La reconnaissance que les fans à l’extérieur devraient être pris en compte dans ce processus est également très, très importante.

«Les zones debout donnent aux supporters le choix de la façon dont ils regardent leur football, mais réduisent également la tension entre les supporters et les stadiers, et améliorent l’atmosphère sur les terrains de football à travers le pays. Plus que jamais, les politiciens et les autorités du football partagent maintenant ces convictions. »