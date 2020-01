La position du manager sur le joueur de 30 millions de livres sterling Tottenham Hotspur et Arsenal aurait voulu

Tottenham Hotspur et Arsenal ont été liés à Edinson Cavani.

Edinson Cavani est l’un des meilleurs attaquants du monde, et avec son contrat au Paris Saint-Germain s’achevant à la fin de la saison, il n’est pas surprenant que Tottenham Hotspur et Arsenal fassent partie des clubs liés à l’attaquant international uruguayen.

Tottenham est à la recherche d’un nouvel attaquant en raison de la blessure de Harry Kane, et The Independent a affirmé que Cavani était un nom sur leur radar.

Selon des informations parues dans The Express et The Sun, Arsenal regarde le joueur de 32 ans, tandis que The Manchester Evening News a rapporté que Manchester United et l’Atletico Madrid veulent l’ancienne star de Napoli.

Le rapport du Manchester Evening News affirme que le PSG évalue Cavani à 30 millions de livres sterling, mais le manager Thomas Tuchel a déclaré qu’il souhaitait que l’attaquant reste au club.

Le Daily Mail cite Tuchel à propos de Cavani: «Si je veux qu’il reste? Il vaut mieux, pour atteindre nos objectifs, l’avoir, oui. “

Séjour au Paris Saint-Germain?

Cavani deviendra un joueur autonome à la fin de la saison, et l’attaquant pourrait exiger des clubs intéressés un salaire plus élevé qu’il ne le pourrait maintenant.

De plus, le PSG est un club très riche, et si garder Cavani dans l’équipe augmente ses chances de remporter le titre de Ligue 1 et la Ligue des Champions cette saison, alors les géants français ne seront pas obligés de le vendre.

