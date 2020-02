La possibilité que Lionel Messi joue chez Newell s’ouvre

Ce qui semblait impossible il y a quelques mois, c’est aujourd’hui une certaine chance: Messi pourrait jouer dans le football argentin. L’usure du footballeur dans le club, le désaccord avec certaines décisions de la direction et la possibilité de quitter quand il veut du club catalan tel qu’il apparaît dans son contrat seraient quelques-unes des raisons qui motiveraient la puce à rentrer au pays.

“Cela est connu de Claudio Tapia ainsi que des dirigeants de Newell et cela a à voir avec la façon dont les problèmes politiques se développent à Barcelone”, a déclaré la journaliste Verónica Brunati de CNN Deportes.

Brunati a dit que “Ils me disent à propos de Barcelone que Messi pense vraiment que son retour au football argentin est une réalité et plus qu’une spéculation”. En outre, le journaliste a précisé que la lèpre “pour un problème émotionnel”, piquerait des points sur les autres clubs qui pourraient le revendiquer comme Manchester City.

De plus, il a expliqué que Messi est “très usé et ne comprend pas l’avenir de certaines décisions politiques” qui se produisent à Barcelone où ces dernières semaines, il a jeté l’entraîneur Valverde, il y a eu des mots durs d’Abidal (directeur sportif) avec les joueurs et , pour clore, le scandale autour de la société prétendument engagée par le club lui-même pour “discréditer” ses rivaux et joueurs de l’équipe de culé.

La décision ne passerait pas par un problème économique mais plus émotif. De plus, le mécontentement des joueurs (et surtout Messi) avec le leadership serait la paille qui a débordé le verre. “J’adore Barcelone, mais Rosario me manque beaucoup”, a déclaré Pulga à Mundo Deportivo aujourd’hui.

Ainsi, l’actualité qui semblait éloignée aujourd’hui est plus proche de la réalité que d’un rêve. Le joueur pourrait revenir à court ou moyen terme bien que, pour l’instant, le joueur ne soit pas sorti pour confirmer ou infirmer la nouvelle. La vérité est que le retour ne pourrait se faire que pour six mois grâce à un prêt alors que cela aurait déjà mobilisé toute la direction de l’AFA.