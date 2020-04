La poursuite du Bayern Munich du Sergino Dest de l’Ajax est suspendue pour l’instant

Le Bayern Munich semblait être le favori dans la course pour recruter l’arrière droit Sergino Dest de l’Ajax, mais un nouveau rapport du magasin néerlandais Voetbal International suggère que la poursuite du Bayern va être suspendue pour le moment. Plus tôt ce mois-ci, il avait été entendu que l’international américain de 19 ans serait disponible pour environ 20 millions d’euros et que le Bayern serait sur le marché pour un arrière droit en supposant qu’ils renvoient Alvaro Odriozola au Real Madrid. Maintenant, cependant, la pandémie de coronavirus complique gravement à quoi ressemblera le paysage de la prochaine fenêtre de transfert et Dest ne sera probablement pas une option réaliste pour le Bayern avec toutes les autres cibles plus importantes sur lesquelles il se concentre.

Le journaliste de Voetbal International, Marco Timmer, a révélé que les pourparlers avaient progressé entre le Bayern et l’Ajax avant que la pandémie n’éclate et suspende les ligues européennes indéfiniment. Il a déclaré que le directeur du football de l’Ajax, Marc Overmas, avait déclaré qu’un accord était proche et avait juste besoin d’un peu plus de temps pour se concrétiser:

À l’époque, j’avais déjà eu des contacts avec Marc Overmars (directeur des affaires footballistiques, ndlr) à propos d’un éventuel transfert. Il a dit: “Je m’attends à ce que ça se passe bien, cela prendra juste un peu plus de temps.” Mais c’était avant le virus corona.

Il y avait une vision que Dest pourrait éventuellement devenir un joueur de type Philipp Lahm pour le Bayern dans la position arrière droite avec ce qu’il offre des deux côtés du ballon; discipline défensive tout en étant fort sur l’attaque:

Il devait y devenir le nouveau Philipp Lahm. Une sorte de groupe motopropulseur torride et techniquement qualifié qui va et vient continuellement le long du côté et donne aux milieux de terrain et aux attaquants du Bayern Munich des options.

Timmer a également déclaré que c’était le Bayern qui avait décidé de suspendre le mouvement potentiel pour l’instant et qu’il était de plus en plus probable que Dest restera à Ajax pendant au moins une autre saison: