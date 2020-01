La pré-saison de Peñarol est déjà en cours

El Carbonero se préparera à Los Angeles pour le début de la saison 2020.

L’équipe Peñarol, composée de 24 joueurs au total, est sur le sol américain en préparation pour une année qui aura de nombreux défis à venir. Diego Forlán cherche à façonner son équipe en attendant la formalisation de l’arrivée de Luis Acevedo et Gary Kagelmacher (le premier n’a pas encore signé de contrat avec l’aurinegro et le second ne peut toujours pas se dissocier de son club actuel, le Courtrai de Belgique) .

Tout au long de la pré-saison, des exercices physiques et du travail dans de petits espaces ont été effectués, maintenant, dans cette deuxième partie de la préparation, ils joueront amicalement. Le 31 janvier, il affrontera Belgrano de Córdoba dans le champion du siècle, où les attentes pour les débuts de «Cachavacha» sont énormes.

👊 Le campus continue de se préparer à affronter les meilleures compétences en approche ⚙💦 🔋 # Peñarol2020 pic.twitter.com/utnsFiwxNN

– PEÑAROL (@OficialCAP) 19 janvier 2020