La Premier League à huis clos, tandis que l’UEFA prête à arrêter Champions et Europa League

Tellement tonné qu’il a plu. Après des demandes de plusieurs côtés, L’UEFA semble avoir décidé de suspendre la Ligue des champions et la Ligue Europa. Les matchs d’hier, où, entre autres, les mesures nécessaires concernant la pandémie liée à Covid-19 n’ont pas du tout été respectées, ont convaincu les dirigeants du football européen de se clore définitivement.

PORTES FERMÉES, MAIS …

Selon ce que rapporte la Gazzetta dello Sport, la plus haute instance de football européenne serait prête à s’adapter aux règles mises en place dans les différents Etats qui font face à l’urgence liée à la contagion de Covid-19. Dans l’intervalle, après la Liga et la Ligue 1, la Premier League adopte également les premières contre-mesures pour contenir l’infection, mais les controverses ne manquent pas.

ROYAUME … DIVISÉ SUR COVID-19

En fait, selon le Times, le Premier ministre britannique Boris Johnson sera bientôt présent lors d’une réunion du comité Cobra et les portes closes semblent désormais évidentes pour les clubs anglais. Cependant, la décision n’est pas d’accord avec les experts, qui se penchent vers la suspension définitive du championnat. Les cas au Royaume-Uni sont en augmentation et des accusations ont plu hier au Premier ministre pour des décisions jugées inopportunes.

Manchester City v Arsenal est reporté. En route pour Liverpool, mais je ne peux m’empêcher de penser que c’est le début de la fin de la saison de football. Malgré les paroles de feu Bill Shankly, le football n’est pas plus sérieux que la vie ou la mort.

– Gary Lineker (@GaryLineker) 11 mars 2020

PREMIÈRES MESURES

En attendant, prenez les mesures restrictives de base nécessaires: les écoles fermées, les rassemblements et les événements de toute nature sont interdits, encouragez le travail intelligent et les jeux à huis clos dans le football. Cependant, de nouveaux changements à cet égard ne devraient pas être exclus si le virus se propage davantage. En outre, selon le Times, les portes fermées pourraient venir avec des nouvelles pour les fans, avec des compétitions concentrées à l’heure du déjeuner, des jeux en streaming pour les abonnés et des arrêts à la diffusion de matchs dans les pubs.