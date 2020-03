La Premier League d’Angleterre suspendue jusqu’au 30 avril en raison d’un coronavirus | Premier League

Le football anglais, y compris la Premier League, ne reviendra pas avant le 30 avril au moins, et la fédération anglaise a assuré que la saison sera terminée quand il sera en sécurité. Ces conclusions sont ressorties de la réunion tenue ce jeudi par les différents agents impliqués dans le football britannique pour voir quelle stratégie adopter face à la suspension du sport en raison de l’épidémie de coronavirus.

“Nous sommes unis dans notre engagement à poursuivre la saison de football 2019/2020 et à veiller à ce que toutes les compétitions nationales et européennes soient jouées dès que possible lorsque cela est sûr”, a expliqué la FA dans un communiqué.

Comme indiqué par la fédération, les règles régissant le football anglais maintiennent que la saison ne peut pas se terminer au plus tard le 1er juin, mais que le conseil de la FA a accepté “d’augmenter cette limite indéfiniment” pour cette campagne. . “De plus, nous avons collectivement convenu que le football professionnel en Angleterre soit reporté au moins jusqu’au 30 avril!”

De plus, les groupes ont montré leur soutien à l’Uefa en reportant la Coupe Euro cet été à 2021, pour laisser la place aux compétitions nationales et européennes pour pouvoir se terminer. «Les progrès du Covid-19 ne sont toujours pas clairs et nous tenons à répéter que la santé et le bien-être des joueurs, des travailleurs et des fans est notre priorité. Nous continuerons de suivre les conseils du gouvernement et de travailler avec lui pour garder la situation actuelle à l’étude. ”

La Premier League a été suspendue la semaine dernière lorsque l’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, d’Espagne, a été testé positif pour le coronavirus. Arteta a été suivi par le footballeur de Chelsea Callum Hudson-Odoi. Plusieurs équipes ont eu leurs footballeurs isolés des joueurs qui ont montré des symptômes de ce virus. Cette semaine, le gouvernement britannique a indiqué que toutes les “réunions de masse” telles que les manifestations sportives devaient être annulées, afin d’essayer de réduire la propagation du virus.