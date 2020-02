La Premier League devrait-elle adopter une approche beaucoup plus ferme en matière de parrainage?

Les clubs de Premier League sont maintenant dans une meilleure situation financière par rapport à il y a dix ans, avec les énormes accords de parrainage signés ces dernières années. Les clubs Big Six sont les principaux bienfaiteurs, certaines parties gagnant jusqu’à 10 millions de livres sterling par an grâce à des partenariats de jeu.

Mais pourquoi les entreprises paient-elles autant d’argent pour s’associer à des clubs de première division? Bien sûr, c’est la ligue la plus populaire au monde. Mais il y a plus.

Un partenariat gagnant-gagnant

Les marques de coopération sont conscientes de l’influence du football sur les gens, c’est pourquoi elles saisissent cette opportunité en sponsorisant les meilleurs clubs de football. L’idée est que ce type de parrainage profite aux deux parties. La croyance, dans une certaine mesure, est vraie.

Malgré cela, le gouvernement britannique est toujours catégorique sur les plans visant à étouffer les partenariats de jeu avec les sports locaux. Le gouvernement a prévu de revoir la législation sur les jeux de hasard, mais il se heurte à une complication du fait que les clubs ont le droit de planifier leurs revenus.

Bestbettingsites.uk rapporte que le nouveau chef de l’EPL, Richard Masters, reconnaît qu’il est nécessaire de réglementer les parrainages de jeux de hasard. Cependant, il pense également qu’empêcher les clubs de s’associer à des opérateurs de paris n’est pas une solution.

Il a également précisé que la Premier League n’avait pas de partenariats avec des sociétés de jeux d’argent. Ce sont les clubs qui ont ces offres, donc cela restera neutre en la matière.

Opportunités à gogo

Le marketing sportif, à travers le sponsoring, offre une bonne opportunité pour les marques de toucher un public mondial. Successivement, lors de la Premier League de Barclay en 2014-2015, Barclays a atteint un record de 191 £ de revenus de parrainage de maillots. 79% de cela a été attribué aux six grands; Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur et Arsenal.

D’après ces statistiques, il n’y a certainement aucune raison de ne pas prendre de mesures positives en faveur du parrainage. On peut presque relier le problème en question à celui du VAR. L’outil a semé la frustration chez les joueurs, les managers et même les supporters lors des saisons précédentes.

Cependant, l’outil est là pour rester seulement que nous devrions nous attendre à quelques améliorations dans les saisons à venir. 94% des keynote matches les décisions prises en utilisant VAR sont corrects. Les légères erreurs commises par VAR doivent être corrigées par les arbitres assistants.

De plus, il est presque impossible de supprimer le VAR dans le football, ce qui explique pourquoi il est difficile de mettre fin au sponsoring sportif. Pour comprendre pourquoi la ligue devrait adopter une approche plus ferme en matière de parrainage, il serait sage de comprendre dans quelle mesure le parrainage sportif a pris racine.

Faire face au problème

Pour obtenir une réponse efficace à ces questions, il faut avoir une idée de qui porte quoi pendant la ligue, des marques dominantes dans les terrains de Premier League et si la plupart des chemises et des manches sont sponsorisées par des entreprises renommées.

Les vrais fans de football trouveraient facile de passer à travers cela, en gardant à l’esprit qu’ils voient ces marques sur chaque terrain de Premier League. Les sponsors continuent d’évoluer, mais au cours des dernières saisons, Nike, Puma, New Balance, Sportpesa et Betway ont été parmi les principales marques sponsorisant la ligue.

En 2018/2019, les sociétés de paris ont dominé l’industrie et ont apporté un tout nouveau look. Adidas est un fournisseur renommé de kits pour six équipes différentes. Manchester United, Leicester City, Wolver Hampton Wanderers et Watford.

Les autres marques courantes que vous ne manquerez pas lors d’un match de Premier League sont Puma et New Balance. Umbro est également en tête de liste en parrainant quatre équipes; Everton, West Ham United, Bournemouth et Burnley.

Le marketing sportif coûte cher. Avez-vous déjà pris le temps de vous demander pourquoi les entreprises sont à l’aise de dépenser beaucoup en parrainant la Premier League et pourquoi les clubs de football autorisent leur association avec les sociétés de paris, même si les paris créent une dépendance? Il y a deux côtés à cela, mais nous allons nous concentrer sur le bon côté.

Avantages des produits ou services

Associer une marque à un sport recueille d’énormes avantages. Les ligues majeures connectent les fans du monde entier, et c’est une opportunité publicitaire continue. Chaque année, les fans anticipent les ligues majeures et espèrent que leurs équipes préférées sortiront en tête.

Les ligues majeures ont lieu à différents moments de l’année, mais vous pouvez être sûr qu’il y aura une saison l’année prochaine et des années après. Les grandes marques en profitent pour continuer à informer leurs clients sur les nouveaux produits et services. Cela ressemble à une bonne opportunité, non? Si vous possédez une marque coopérative, il serait sage de commencer à chercher une équipe à parrainer dès aujourd’hui.

De plus, les fans offrent un réseau étendu à la famille et aux amis. Les fans ont des t-shirts portant les mêmes publicités que leurs clubs de football préférés. Tant qu’un fan de Liverpool porte le maillot, il est impossible de ne pas remarquer le thème Standard Chattered même à distance.

Si vous cherchez à ouvrir un compte bancaire et que vous le rencontrez, vous commencez à envisager cette option. La base de fans a également tendance à faciliter la segmentation du marché. Pas étonnant que l’afflux récent de sociétés de paris sponsorisant des clubs de football! La plupart des gens qui parient sur le sport sont des fans de football, ce qui en fait une cible facile. Les sociétés de paris comprennent que les fans sont fidèles et étendent leur fidélité aux sponsors de l’équipe.

Quels avantages pour les clubs?

Les frais généraux ne sont pas faciles à gérer et pour qu’un club puisse servir, cela nécessite des fonds. En plus des fonds, il devrait y avoir des réserves supplémentaires. La plupart des propriétaires de clubs sont riches et les sponsors aident principalement à couvrir les frais généraux. Les joueurs ont besoin, entre autres, d’outils d’entraînement, de kits sportifs, d’une rémunération.

Cela est facilement pris en charge par le parrainage; pas étonnant qu’ils acceptent volontiers de représenter les marques. À la fin de la journée, les deux parties gagnent. Le parrainage en Premier League est devenu un sujet controversé à l’approche de la saison de cette année. Il y a tellement de points de vue et d’opinions sur le même sujet, mais selon Richard Master, nous ne devrions pas nous attendre à des changements dans la prochaine saison.

La Premier League n’est pas contre les sponsors de paris, sauf indication contraire des lois attendues. Le parrainage est une situation gagnant-gagnant pour les deux parties. Les sponsors et les clubs de football forment des partenariats pour resserrer les liens pour des raisons. Au final, il est certain que le parrainage du football est là pour durer.