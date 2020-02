La Premier League est en fait plus forte cette saison, pas plus faible …

Obtenez vos mails dans theeditor@football365.com…

Lucky Liverpool mon coude

Je suis un peu confus au sujet de la conversation concernant la «faiblesse» de la Premier League cette saison?

Ce que j’ai du mal à comprendre, c’est comment le fait que les équipes s’attendent à défier Liverpool ont perdu tant de points, est une indication de la faiblesse de la ligue. À moins que je manque quelque chose, c’est sûrement parce que les autres équipes sont beaucoup plus fortes qu’elles ne l’ont jamais été. Cela est dû au montant du pouvoir d’achat qui a augmenté pour toutes les équipes de la ligue, de sorte que même les équipes de rang moyen peuvent surenchérir sur les meilleurs clubs allemands, italiens et espagnols pour les meilleurs talents disponibles. Donc, pour moi, c’est sûrement une ligue beaucoup plus forte qu’il y a 15-20 ans, quand il n’y aurait eu absolument aucune chance que Richarlison joue pour Everton ou Jiminez pour les Wolves ou des joueurs comme Lerma, Gross, Tielemans , Pepe, Moura, etc. en choisissant la Premier League plutôt que la Serie A ou la Liga.

Maintenant, vous pourriez faire valoir que le niveau de football à travers Eurpoe est moins bon qu’il y a une décennie ou deux, mais le jeu anglais est actuellement le centre du monde du football interclubs. Si vous avez le moindre doute, le fait que les quatre finalistes des finales CL et Europa League la saison dernière, où notre ligue et chaque équipe jouant en Europe se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, est évident. Je me souviens d’avoir regardé le CL sur ITV il n’y a pas si longtemps, où, vers décembre, les experts déploraient le manque de progrès en Europe de nos meilleures équipes.

Le fait que tant de matches de Liverpool aient été des affaires difficiles me dit que la ligue est très difficile, à mon avis plus difficile qu’elle ne l’a jamais été. Le fait que Liverpool continue de trouver des moyens de gagner est assez stupéfiant et pour moi, c’est la meilleure équipe que nous ayons vue en Premier League. Les saisons où une équipe bat régulièrement les équipes 5, 6 ou 7 nulles sont certainement plus une indication d’une ligue faible.

Je comprends totalement que c’est le cauchemar ultime pour les partisans de nos rivaux. Le fait que nous ayons un ensemble de joueurs qui adorent le manager pour lequel ils jouent, qui sont altruistes et traversent les murs les uns pour les autres et le fait que cela ait été créé de manière méthodique, ce qui signifie qu’il est susceptible de persister, doit être de l’âme détruire. Mais si vous vous voulez tous continuer à essayer de vous convaincre que VAR est en quelque sorte responsable de l’avance de 25 points ou qu’il est en quelque sorte chanceux ou que tout le monde n’est pas si bon, alors super, tout cela signifie vraiment que nous continuerons à dominez pendant que vous attendez tous que notre «chance» change.

Dale (RIP, Harry Gregg, vous étiez un homme vraiment remarquable et un grand joueur) Marlow

Olé Olé Olé

Gentil de Roode, MUFC pour obtenir ses excuses Ole au début en prétendant un mauvais résultat ce soir ne devrait pas être un autre clou dans le cercueil d’Ole parce que c’est «un terrain qu’ils ont à peine gagné depuis que Ole était un joueur (et nous ne gagnions pas souvent au Bridge alors non plus)».

Le fait n’est pas que United devrait gagner cela et si ce n’est pas le cas, il devrait recevoir la chaussure. C’est tout simplement parce que c’est une énorme chance de faire quelque chose pour réparer d’autres résultats. Gagner mettra plus de papier sur les fissures, mais une perte ne fera qu’exacerber les dommages structurels.

J’aimerais également connaître sa définition des «doubles standards». J’ai cru comprendre que deux choses similaires sont soumises à des normes différentes. Je ne suis pas tout à fait sûr de la façon dont le règne d’Arteta de 10 matchs devrait être examiné de la même manière qu’un manager avec 68 matchs en charge. Une similitude qu’ils ont est les «points par match». Arteta a 1,70 et Ole a un peu mieux 1,75. Cependant, alors que Arteta peut être sur une trajectoire ascendante, Ole’s a pris un dib très, très notable depuis sa nomination au poste de manager à temps plein (2,32 vs 1,53). Vous pourriez affirmer que la reprise d’Arteta peut être trompeuse sur la base d’une victoire récente, mais je dirais que c’est exactement le point.

Mais bon, Ole est vraiment bon pour déplacer du bois mort, n’est-ce pas? Quel autre manager aurait pu repérer qu’un joueur de merde jouait de la merde et que l’équipe n’avait pas besoin de joueurs de merde?

Big D, Luxembourg

Crédit à Xhaka

Cher Ed,

Je ne suis pas fan de Granit Xhaka. Je n’ai jamais bien compris ce qu’il a offert à Arsenal et son explosion en novembre m’a vu me tenir devant et au centre de la campagne «Ne jouez plus jamais pour Arsenal». Mais depuis lors, ce qui m’a le plus impressionné, c’est son attitude. Il n’y a eu aucune dissidence, aucune demande de transfert, aucun gémissement. Il a reconnu son erreur, a pris sa punition, puis s’est tout simplement mis à genoux. Le dimanche, il a travaillé dur et a fait un bon quart de travail. Mais ce qui m’a le plus impressionné, c’est son chalut sur le terrain après le match applaudissant tout le stade.

Pour être franc, je ne sais toujours pas ce qu’il offre au club. Nous avons un meilleur milieu de terrain (Torreira) et un meilleur milieu de terrain central (Willock, Guendouzi). Mais l’homme doit être pleinement reconnu pour son attitude. Nous sommes très rapides à crier lorsque les joueurs se trompent. Offrons au moins un certain crédit pour une belle démonstration de travail acharné et d’humilité.

Bravo, M. Xhaka, je vous félicite (ce que j’ai fait dimanche quand il est passé devant moi).

Maintenant, arrêtez de tomber autant lorsque vous êtes brossé. C’est ennuyant!!

Rgds

Tim, Bedfordshire Gooner, espérant voir Ozil et Cabellos jouer ensemble plus souvent.

Peine rétrospective

Tout le monde et leur chien regardent leurs boules de cristal, essayant de comprendre ce qui va se passer avec Manchester City. Il y a un million de documents de réflexion de plusieurs pages qui ne disent pas grand-chose. Et en dehors de l’Athletic aussi.

L’une des approches les plus intéressantes, bien que bizarres, est de parler de sanctions rétrospectives dans la même veine que celles que la Juventus a subies après leur scandale de tricherie. C’est à ce moment-là, en plus d’être relégués, qu’ils se sont fait enlever les deux précédents titres de champion et les ont remis à la deuxième place de l’Inter.

Nous avons déjà posé des questions similaires dans la boîte aux lettres, mais il leur manque un détail. Ces infractions concernent 2012-2016. Pendant ce temps, City a remporté un seul titre.

Donc, j’ai deux questions pour le monde (d’accord, la boîte aux lettres). Donnons-nous à Gerrard un titre de champion? Et que pensent les fans de l’Inter de ces championnats récompensés?

Andrew M, Joburg

À tous les garçons que j’ai transférés avant…

Puisque Mansour a «prétendument» financé son club à hauteur de 60 millions impairs par saison, soit un minimum de 300 millions au total, entre 2012 et 2016, j’ai pensé qu’il serait intéressant d’examiner les ramifications de cela.

Ignorant complètement l’argent gagné par le succès de la ligue et de la ligue des champions mal gagnés (en termes d’argent gagné, car City n’a pas de succès en CL), comment cette équipe aurait-elle pu s’en passer?

11/12 – pas Aguero ou Nasri (67 mil)

13/14 – pas Fernandinho (40 mil)

15/16 – pas de KDB, Sterling ou Otamendi (185 mil)

Ces chiffres tiennent compte des dépenses nettes de ces saisons, de manière à en faire autant que possible sur l’argent injecté.

Bien sûr, cela a continué avec des joueurs comme Sane, Mahrez et plus de 250 millions de défenseurs, mais si nous ne regardons que le temps (et le montant) dont ils sont actuellement accusés et punis par l’Uefa, il devient clair, dans mon l’esprit au moins, que ce n’est pas un crime sans victime, et que leur succès n’était que le produit de leur propriétaire acceptant publiquement de suivre les mêmes règles que tout le monde, puis donnant à la Premier League un gros “va te faire foutre”. Non seulement leurs titres 12 ′ et 14 ′ sont le produit de cette fraude, mais leur succès actuel repose sur le fait que cette équipe achète des joueurs qui n’auraient jamais dû être transférés car City n’aurait jamais dû pouvoir se les permettre s’ils respectaient les règles.

Je suis à 100% d’accord avec Andy (MUFC), qu’il s’agit d’un club de tricheurs qui a jeté les bases pour assembler une équipe de tricheurs qui est toujours d’actualité 4 ans après avoir soi-disant arrêté de tricher.

Pour ceux qui sont familiers avec l’utilisation de la testostérone en tant que PED (particulièrement courant sur la piste), la science montre que même après l’arrêt de l’utilisation, votre corps peut avoir obtenu des gains permanents que vous n’auriez pas pu obtenir si vous n’aviez pas triché au départ, et donc même si vous purgez une interdiction après vous être fait prendre, vous reviendrez toujours comme un meilleur athlète que ceux qui étaient purs depuis le début. Je ne vois aucune différence ici, où la liste de City est toujours pleine de talents incroyables qui n’auraient jamais dû être ici, pour lesquels ils peuvent également vendre beaucoup plus que ce qu’ils ont acheté. La Premier League doit en faire un exemple.

Jacques, Oxford

Quand l’argent d’Abu Dhabi est arrivé pour la première fois…

Depuis l’annonce de vendredi, j’ai entendu de nombreux fans de City se plaindre du principe même du FFP, et de la façon dont il existe uniquement pour préserver une cabale de clubs d’élite au sommet. Bien que FFP puisse être défectueux, il y a quelque chose qui doit être signalé aux fans de City et au club plus large, quelque chose qui a été perdu dans les annales du temps.

Lorsque l’argent d’Abu Dhabi est arrivé, l’une des premières choses que City a faites a été de faire bouger les joueurs vedettes de leurs rivaux, à savoir John Terry à Chelsea et Wayne Rooney à Manchester United, en tapant sur leurs agents respectifs et en écrivant énormément de zéros sur une serviette (ou comment ces choses fonctionnent réellement). Cela a laissé Chelsea et United dans une situation difficile; soit vendre votre bien précieux à ce rival nouvellement créé, soit renouveler un contrat que vous n’auriez pas autrement gonflé massivement (les deux ont choisi l’option 2, donnant le contrat le plus élevé jamais accordé par le club à l’époque). Du point de vue de City, c’était gagnant-gagnant. Soit vous obtenez un grand joueur, vous améliorez votre équipe et affaiblissez un rival, soit vous affectez négativement leurs finances, et faussez massivement leurs budgets salariaux avec toutes les conséquences qui en découlent. Ils ont fait la même chose à Arsenal, bien que dans ce cas, le club était des vendeurs plus disposés en raison de la dette de leur stade et était heureux de prendre les frais offerts pour Toure et Adebayor.

Le fait est que, dès le départ, City était heureuse de militariser son argent; l’utiliser comme un bâton pour battre leurs rivaux avec plutôt qu’un seul pour s’améliorer (ce qui est dans une certaine mesure là où ils différaient de l’approche d’Abramovich). Le football est une entreprise, et pas particulièrement équitable, mais c’est aussi un sport, et dans un sport, vous avez besoin de compétition. La façon dont City voulait utiliser son argent avant FFP aurait signifié, encore plus qu’elle ne le fait déjà, que celui qui a les poches les plus profondes gagne. Le FFP est peut-être défectueux, mais c’est mieux que la voie alternative que City a clairement démontré qu’ils allaient volontiers emprunter.

Lewis, Busby Way

Saka pour l’Angleterre? Il était des ordures hier…

Je pensais que Saka était des ordures hier – premier contact lourd, ne s’est pas remis en position et a systématiquement laissé son ailier et son centre arrière exposés.

Mon évaluation de la performance du jeune homme n’a rien à voir avec le fait que je veux qu’il ait tout l’été pour qu’il puisse revenir reposé plutôt que de partir pour l’Euro.

Je pense que Southgate fait un travail de crack – il n’y a rien à voir aux Emirats – nous sommes 10ème et tous nos joueurs anglais sont des ordures.

Graham Simons, Gooner, Norf London

Sur Ronaldo et l’existentialisme

Il suffit de lire La pièce de Harry De Cosemo sur la détermination de Ronaldo, et la perception qu’il inhibe ses coéquipiers dans sa quête de gloire personnelle. Je suppose que le contre-argument évident est que sa poursuite acharnée de la grandeur oblige tout le monde autour de lui à s’efforcer de respecter ses normes chaque jour, à l’entraînement et un jour de match.

Je ne peux qu’imaginer voir quelqu’un travailler aussi dur et se présenter chaque jour de match et allumer leurs feux sous une équipe comme rien d’autre, et c’est certainement l’impression qui est donnée par les anciens coéquipiers de Ronaldo – je n’ai vraiment entendu personne à l’intérieur de ses équipes le critiquant sur ce point, ce qui indiquerait qu’il s’agit d’une perception extérieure et ne reflète pas la réalité de la situation. Je suppose que cela est basé sur son manque relatif de titres de champion par rapport à Messi, mais l’instabilité à Madrid a rarement été propice à la cohérence nécessaire pour les victoires en championnat.

Quoi qu’il en soit, l’homme est sur le point de marquer son 1000e match senior lors de sa prochaine sortie (724 buts, au cas où vous vous poseriez la question). En tant que fan, cela m’a plongé dans une crise existentielle, car sa signature pour United à la veille du bouclier caritatif ne ressemble pas à 16,5 ans. En tant que coéquipier, je ne peux qu’imaginer que voir quelqu’un avec cette qualité afficher ce niveau d’engagement est une source d’inspiration quotidienne.

À votre santé

Jamie

Une métaphore laborieuse…

Tesla, Uber, même Amazon (un peu plus pour celui-ci) et bien d’autres encore … des démarrages, des perturbateurs, appelez-les comme vous voulez, en subissant d’énormes pertes pendant des années (certains faisant des bénéfices maintenant) dans le but de construire ce qui est / sera potentiellement devenir des géants absolus des entreprises.

Est-ce que Ford et VW ou votre chauffeur de taxi de Londres ou Waterstones (et maintenant tous les détaillants du monde décimés par Amazon) peuvent dire une seconde, vous ne pouvez pas le faire, c’est mon monde et vous n’êtes pas les bienvenus! … Nous allons mettre en place des règles pour vous empêcher de contester notre domination!

Cela ressemble un peu à FFP et aux géants traditionnels d’Europe ??

Je sais que le football est beaucoup plus nuancé et tribal et lié aux fans, etc.… mais en fin de compte, c’est une énorme entreprise mondiale…. Le FFP est construit sur un terrain très fragile pour moi!

Je suis un fan de Liverpool, je devrais être ravi mais je ne peux pas m’empêcher de ressentir un pressentiment…

(J’imagine Jonny nic, je dois être ravi alors que l’apocalypse du football se profile)

Mark Swift

Bernd Leno – quelque chose de bon?

J’ai regardé plein de matchs d’Arsenal avec Bernd Leno et je ne peux tout simplement pas savoir s’il est bon.

D’une part, il ne fait pas un tas d’erreurs mais ne dégage jamais non plus le sentiment que rien ne va le dépasser.

Clairement pas le meilleur ou le pire gardien de la ligue, les gens pensent-ils qu’il est bon!?

Paul K Londres