La Premier League et l’EFL suspendent les matchs jusqu’au début avril en raison d’un coronavirus

Le coronavirus a finalement contraint la Premier League à s’arrêter. Après que l’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta, ait été testé positif pour COVID-19, la Premier League a prévu une réunion d’urgence pour ce matin. Finalement, ils ont décidé de reporter tous les matchs jusqu’au 4 avril.

La Premier League, la FA, l’EFL et la WSL ont collectivement accepté de reporter le match professionnel en Angleterre

Le coronavirus oblige la Premier League à reporter les matchs

COVID-19 a fait des ravages dans le monde du sport avec la Serie A, la Liga, la Bundesliga et la Ligue 1 suspendues entre autres tandis qu’aux États-Unis, les cinq principales ligues sportives ont été suspendues. L’équipe de cricket d’Angleterre a également reporté sa tournée au Sri Lanka. Tous les matches de compétition de clubs de l’UEFA prévus la semaine prochaine sont également reportés. La seule compétition sportive majeure à venir était la Premier League.

Cependant, les choses ont évolué rapidement au cours des dernières 24 heures. Après Mikel Arteta, Callum Hudson-Odoi a également été testé positif pour COVID-19. Les équipes d’Arsenal, de Chelsea, d’Everton et de Bournemouth se sont jusqu’à présent isolées. Benjamin Mendy s’est également mis en isolement après qu’un membre de sa famille eut manifesté des symptômes. Il attend les résultats des tests et restera isolé. Le coronavirus a finalement contraint la Premier League à s’arrêter. Tous les matches ont été reportés au 4 avril. En fait, tout le football professionnel en Angleterre s’arrêtera jusqu’à cette date car cette décision a été prise conjointement par la Premier League, la FA, l’EFL et la WSL.

Ce qui fut dit

Dans un communiqué publié par la Premier League, le directeur général Richard Masters a déclaré: «Par-dessus tout, nous souhaitons à Mikel Arteta et Callum Hudson-Odoi un prompt rétablissement et à tous ceux qui sont touchés par COVID-19.

«Dans cette situation sans précédent, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clubs, le gouvernement, la FA et l’EFL et pouvons rassurer tout le monde la santé et le bien-être des joueurs, du personnel et des supporters sont notre priorité.

En outre, la FA a également reporté les matches amicaux de l’Angleterre contre l’Italie et le Danemark, qui devaient avoir lieu à la fin du mois.

