La Premier League évoque un possible retour à la compétition en juin | Premier League

Selon le journal britannique ‘The Telegraph’, en Angleterre, la Premier League propose un possible retour à la compétition officielle le 1er juin 2020, afin que les équipes mettent fin aux compétitions dans six semaines et entament également la saison. 2020-2021 le 8 août, évitant les demandes de droits de diffusion télévisuelle.

L’intention de la Premier League est de pouvoir éviter des problèmes juridiques avec les droits de télévision qui ont été signés, car le contrat actuel nécessite au moins un match annuel, générant 3 milliards de livres sterling sur trois ans. Avec cette mesure, il est prévu qu’après six semaines, à compter du 1er juin, le championnat 2019-2020 prendra fin, seules trois semaines de vacances d’été seront prises et la saison 2020-2021 commencera le 8 août.

La reprise de la saison qui a Liverpool en première position, se produirait avec les portes fermées afin de continuer à respecter les mesures d’isolement par le coronavirus. Les dirigeants des clubs de première division n’y voient pas d’inconvénient, car regarder le football à domicile fera sentir aux gens qu’ils se retrouvent dans leur vie quotidienne, comme l’a exprimé l’actionnaire maximal de Southampton sur la BBC Radio.

Actuellement, la Premier League est temporairement suspendue jusqu’au 30 avril. Liverpool est le leader avec un avantage de 25 points sur Manchester City, qui est deuxième, avec neuf dates à jouer, dates clés pour les équipes qui ont du mal à entrer dans des positions qui se qualifient pour les tournois internationaux.