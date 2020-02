La Premier League fait marche arrière et suit la Serie A: change le marché estival | Primapagina

la Premier League il change d’avis et après avoir mené la révolution de la date du marché en premier, il suit la Serie A et recule. Les clubs de la première division britannique se sont réunis aujourd’hui et aujourd’hui ils ont voté pour le changement ou mieux le retour dans le passé, ramenant l’échéance du marché d’été au 1er septembre.

La Premier League a été la première à choisir de raccourcir le marché et limiter ou mieux clôturer l’été avant le début du championnat. La Serie A s’est adaptée il y a deux ans, mais déjà depuis la saison dernière, l’expérience a échoué et la date limite du marché a été annoncée fin août. Aujourd’hui la mise à jour, donné par Sky Sports UK, avec les clubs Premier qui ont choisi de s’adapter aux dates valables dans presque toute l’Europe.