La Premier League pourrait être en danger alors que la saison actuelle de Ligue Un est terminée

Date de publication: Mardi 28 avril 2020

Les deux premières divisions de France sont dans le doute quant aux informations susceptibles d’avoir un impact sur la Premier League.

Ligues 1 et 2 ont été reportées ainsi que la plupart des divisions à travers l’Europe et au-delà en raison des effets de la pandémie mondiale.

La plupart des clubs ont dix matchs à jouer avant la fin de la saison, seuls les leaders du PSG et de la table moyenne de Strasbourg se vantant d’avoir un match en main.

Il était prévu que les clubs commenceraient à s’entraîner en mai en vue de revenir correctement en juin, un plan similaire à celui de la Premier League et de leurs rapports. «Redémarrage du projet» et celle de l’Italie, dont le Premier ministre espoir offert d’une conclusion de définition de la campagne de Serie A dans un proche avenir plus tôt cette semaine.

Mais on ne peut plus en dire autant de la France, avec le Premier ministre Edouard Philippe exclure la perspective que tout événement sportif soit même joué à huis clos dans les prochains mois.

“Les grandes affaires sportives ne peuvent pas se produire avant septembre”, a-t-il déclaré mardi lors d’une assemblée nationale. “La saison de football 2019/20 ne peut pas revenir.”

Il n’y a pas encore de déclaration officielle de la Fédération française de football, mais la mise à jour de Philippe sera critique pour la Ligue Un après que l’UEFA a donné à ses membres une date limite du 25 mai pour fournir des plans pour reprendre leurs saisons respectives.

“Les associations et / ou ligues nationales devraient être en mesure de communiquer à l’UEFA d’ici le 25 mai 2020 le redémarrage prévu de leurs compétitions nationales, y compris la date de redémarrage et le format de compétition correspondant”, a déclaré mardi un communiqué.

Cette date tombe deux jours avant la prochaine conférence téléphonique du Comité exécutif de l’UEFA, date à laquelle une décision sur la possibilité de terminer les compétitions européennes en cours en août devrait être prise.

Deux pays – les Pays-Bas et la Belgique – ont déjà annulé leurs saisons, sans champion d’Eredivisie déclaré par le premier et Club Brugge couronné par le dernier.

