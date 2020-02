La Premier League va lancer le Hall of Fame avec deux sets à introniser

Date de publication: jeudi 27 février 2020 10h57

le première ligue a révélé son intention de lancer son Hall of Fame officiel, les deux premiers joueurs étant intronisés le mois prochain.

Le Temple de la renommée reconnaîtra et célébrera les compétences et le talent exceptionnels de ceux qui ont honoré la Premier League depuis sa création en 1992. Les candidats doivent avoir pris leur retraite et seule la carrière d’un joueur en Premier League est prise en compte.

Les deux premiers intronisés seront annoncés lors d’un événement spécial le 19 mars aux côtés d’une liste restreinte de candidats supplémentaires que les fans pourront voter pour une future inclusion.

“Depuis 1992, la Premier League accueille des joueurs de classe mondiale qui ont défini des générations et nous ont fourni un football convaincant saison après saison”, a déclaré le directeur général Richard Masters.

«Une place au Temple de la renommée de la Premier League est réservée aux meilleurs. Ce sera l’occasion pour nos fans du monde entier de regarder en arrière au fil des ans et de nous aider à célébrer des carrières de jeu vraiment exceptionnelles. »

Chaque intronisé recevra un médaillon personnalisé, gravé de l’année de son intronisation.

