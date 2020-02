La première fois n’est jamais oubliée: de Dortmund à Valence, Ilicic marque le premier but de la Ligue des champions

L’échelle de football, le génie, une nuit européenne. Il semble avoir remonté dans le temps, mais en réalité les couleurs sur la chemise sont noires et bleues et le génie est de nationalité slovène, avec le 72 sur ses épaules. Josip Ilicic il a enchanté San Siro avec une performance de niveau et son premier but en Ligue des champions. De Dortmund – un doublé en Ligue Europa 2017/2018 – jusqu’au match interne avec Valence: on lui a demandé le premier but de la plus grande compétition européenne, il a d’abord répondu “peu importe qui marque, il suffit de gagner”, puis il l’a dit encore un autre objectif Ilicic. Faux, contre-coup et puissance pour plier les mains de Domenech: 2-0 à quelques minutes de la fin de la première mi-temps, glissé sur ses genoux et San Siro en délire.

DE DORTMUND À VALENCE – La première fois que tu n’oublies jamais. Au meilleur moment de la Slovénie, avec des buts du milieu de terrain et des buts spectaculaires, il manquait encore quelque chose. Cerise sur le gâteau, la énième perle d’un joueur qui a commencé à marquer en continu, mais qui parvient également à se sacrifier pour ses coéquipiers dans les moments les plus complexes.

De la nuit folle de Signal Iduna Park à l’incroyable soirée de San Siro: Ilicic a “ truqué ” une infection qui a changé sa façon d’aborder la vie, puis le football. Jambes et tête, quand vous allez bien, tout fonctionne parfaitement. Les ancres s’emboîtent ensuite de la manière correcte possible, formant une toile sur laquelle vous pouvez peindre ce que vous voulez. D’un autre côté, s’ils vous appellent le génie (et des parties de San Siro ils savent à quel point le surnom peut être inconfortable), il doit y avoir une raison.