La première mi-temps torride prépare Man Utd à la démolition de Tranmere en FA Cup

Date de publication: dimanche 26 janvier 2020 4:49

Manchester United a marqué cinq buts dans un match étouffant en première mi-temps pour mettre en place une démolition 6-0 de Tranmere Rovers au quatrième tour de la FA Cup dimanche.

Patron Ole Gunnar SolskjaerLa position a semblé de plus en plus précaire après les récentes défaites de Premier League contre Liverpool et Burnley, et un troisième revers en l’espace de huit jours à une équipe assise au troisième rang de la Ligue 1 aurait dramatiquement aggravé la situation.

Mais le crieur de Harry Maguire a été suivi par des finitions fraîches de Diogo Dalot et Jesse Lingard alors que United a marqué trois fois en six minutes en première demie tandis que Phil Jones et Anthony Martial ont également trouvé le filet avant l’intervalle.

Les choses ne se sont guère améliorées pour les hôtes après la pause lorsque Mason Greenwood a frappé sur place, ce qui signifie que la deuxième réunion compétitive des équipes s’est révélée encore plus unilatérale que la première – lorsque United a gagné 5-0 en 1977.

Tranmere avait atteint ce stade en battant un appelant Watford trois jours plus tôt et, alors que Solskjaer apportait six changements à l’équipe battue par Burnley en milieu de semaine, United’s XI n’était pas à la lumière de l’expérience car Victor Lindelof, Luke Shaw et Lingard étaient parmi ceux à revenir sur le côté.

Une grande partie de l’accumulation s’était concentrée sur la nature marécageuse du terrain, qui avait plusieurs taches nues, tandis que les deux flancs étaient fortement poncés, mais toutes les préoccupations de United se sont rapidement évaporées une fois qu’elles avaient pris les devants.

Dans une atmosphère rauque et avec Morgan Ferrier se gênant dès le début, avec Jones réservé pour transporter l’attaquant de Tranmere, il semblait que United aurait un après-midi onéreux.

Mais l’ouverture spectaculaire de Maguire à la 10e minute a immédiatement renversé la vapeur, le capitaine de United marquant son premier but pour le club en trouvant le coin supérieur de l’extérieur de la surface avec un effort tonitruant qui a pris une légère déviation et a laissé Scott Davies impuissant.

Cela s’est encore amélioré pour les fans vocaux en visite trois minutes plus tard, alors que Martial jouait à travers Dalot, opérant plus en avant que la normale, qui repoussa sans effort Liam Ridehalgh et glissa froidement sur Davies.

Le fan de Boyhood Manchester City, Davies, avait parlé de son souhait d’en mettre un sur United mais il lui restait à récupérer le ballon dans son filet avec à peine un quart d’heure au compteur.

Les défenseurs de Tranmere étaient à nouveau coupables d’avoir reculé et ont permis à Lingard de choisir sa place, le milieu de terrain anglais se pelotonnant dans le filet depuis le bord de la surface avec aplomb.

Tranmere était revenu de trois buts pour récupérer un match nul à Watford au dernier tour, mais il n’y avait aucune indication d’un autre retour improbable Uni continuait à sembler menaçant chaque fois qu’ils avançaient et Lingard faisait une double erreur lorsqu’il était bien placé pour augmenter l’avance.

Mais la quatrième de United est dûment arrivée à la 41e minute alors que la tête de Jones en boucle au poteau arrière a trouvé le filet pour son premier but en près de six ans, tandis que l’effort dévié de Martial du côté gauche de la boîte mettait le côté de Solskjaer 5-0 devant. coup de mi-temps.

Ce fut la dernière contribution du Français lors de sa 200e apparition à United alors que lui et Nemanja Matic ont été retirés, peut-être en vue du match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao contre Manchester City mercredi.

Fred est venu et Tahith Chong, qui semblait prêt à monter sur la feuille de match lui-même quand il a poussé le ballon au-delà de Davies pour aller au sol depuis la jambe arrière du gardien de Tranmere.

Davies a ensuite été envoyé dans le mauvais sens alors que Greenwood retournait négligemment à la maison sa pénalité de 56e minute alors que Tranmere se retrouvait avec plus d’une demi-heure pour essayer d’éviter encore plus de punition.

Lingard a frappé l’extérieur du poteau avec un autre effort de curling tandis que Chong a secoué la barre transversale d’un angle aigu mais, avec le résultat longtemps hors de doute, United était largement heureux de se diriger vers le coup de sifflet final.