La première perte de poids confirmée pour Lucas Pusineri

Un jour après le début de la pré-saison, la direction indépendante a annoncé la séparation de Nicolás Domingo, l’un des joueurs les plus importants de l’équipe.

Le flyer a mis fin à son accord d’un commun accord avec le club et continuera sa carrière dans Paraguay Olympia, qui se tiendra lors de la prochaine Copa Libertadores 2020.

“Un cœur pur pour faire le tour du Maracana. Il a également conquis le 18 au Japon. Avec dévouement, engagement et discipline, il a gagné l’amour de notre peuple. D’un commun accord, il a mis fin à son contrat avec le club pour poursuivre sa carrière à l’étranger“, étaient les mots que Red utilisait pour renvoyer Domingo.

Selon ce que Martín Castilla a déclaré à CNN Deportes, cette opération a laissé 500 000 dollars de compensation à Independiente pour la résiliation du contraro avant le terme correspondant.

Pour sa part, Francisco Pizzini Trapani (série B d’Italie) sera joué en prêt pendant six mois pendant 6 mois, gratuitement et avec une option d’achat de 2 millions de dollars.

En outre, Pablo Pérez est dans le collimateur de Newell et la direction cherchera à se séparer de Cecilio Domínguez, qui a l’un des contrats les plus élevés du campus et qui doit encore de l’argent.

