La première saison d’Antoine Griezmann à Barcelone est comme celle de Philippe Coutinho – Rivaldo

Rivaldo a parlé d’Antoine Griezmann et dit que sa première saison à Barcelone rappelle celle de Philippe Coutinho.

Le Français a marqué 14 buts lors de sa première campagne au Camp Nou, mais il a le sentiment qu’il n’a pas tout à fait répondu aux attentes après son transfert d’argent important cet été.

Rivaldo a offert au vainqueur de la Coupe du monde quelques conseils sur la façon de devenir un acteur clé pour les géants catalans.

«Sa première saison me rappelle celle de Coutinho. Les deux jouaient un grand football quand ils sont arrivés au club mais n’ont pas réussi à le reproduire à Barcelone. Je pense qu’il doit se consacrer un peu plus pour vraiment produire son meilleur football et devenir un membre décisif de l’équipe de Quique Setien. “

Source | Betfair

Coutinho n’a géré qu’une seule saison complète à Barcelone avant d’être expédié au Bayern Munich en prêt, même s’il semble qu’il pourrait revenir cet été.

Les champions de Bundesliga semblent peu susceptibles de prendre leur option d’achat, tandis que Chelsea a été liée au Brésilien ces derniers jours.