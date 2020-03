La première semaine géante de Quique Setién en tant que manager de Barcelone était juste un peu trop grosse pour lui

Permettez-moi de le dire tout de suite: j’adore Quique Setién et je crois en lui. Son travail à Las Palmas était sublime et il a été formidable pendant 18 mois au Real Betis. Avec de meilleurs joueurs mieux adaptés à sa philosophie et à celle de Barcelone, il réussira s’il en a l’occasion la saison prochaine.

Cela ne m’empêche pas de le critiquer pour le moment. La première semaine géante de Quique Setién en charge du Barça, avec un match sur la Ligue des champions et El Clásico avec une chance de mettre fin à la saison du Real Madrid, s’est terminée sans victoire et avec beaucoup d’erreurs tactiques et décisionnelles d’un homme connu pour ses tactiques et décisions intelligentes.

La plus grosse de toutes les erreurs: Arturo Vidal sur l’aile droite. Après avoir brillé en tant que deuxième meilleur joueur sur le terrain lors de la victoire 5-0 la semaine dernière contre Eibar en tant que faux ailier gauche, nous rappelant les premiers jours de Pep Guardiola où Andrés Iniesta jouait exactement la même position avec le même rôle, Vidal a joué le deux plus gros matchs de la saison du Barça à droite, où il était complètement inutile.

La présence constante de Vidal sur le côté droit empêche Lionel Messi de faire ce qu’il fait le mieux: se déplacer librement de droite à centre, choisir ses points en fonction de la configuration défensive de l’adversaire pour travailler dans le bon canal pour créer pour lui-même et pour les autres. Le problème contre Naples et Madrid était que Vidal était également sur la bonne chaîne, TOUT LE TEMPS, clairement ordonné par Setién de ne jamais quitter cet endroit, et Messi a été contraint de jouer uniquement en tant que numéro 10, ce qui ne fonctionne tout simplement pas contre Casemiro ou le bus de Naples qui comptait cinq joueurs au milieu en tout temps mardi.

Vidal est également empêché de faire ce qu’il fait le mieux: se déplacer librement partout dans le tiers offensif, cherchant à se connecter avec ses coéquipiers et à faire des courses opportunes dans la surface. La tactique de Setién a complètement annulé les deux meilleurs joueurs du Barça en deux matches consécutifs et décisifs à l’extérieur de la maison, ce qui est tout simplement inexcusable et inacceptable.

La prise de décision de Quique sur les substitutions de choix de composition était également bien en deçà des deux matchs: cela n’avait aucun sens d’amener Ansu Fati avec seulement 5 minutes à jouer à Naples, et il n’a pas fallu de génie pour réaliser que Martin Braithwaite aurait dû se présenter. pour un horrible Antoine Griezmann (pas Vidal, changez simplement sa position!) à El Clásico après l’incroyable début de Madrid en seconde période, mais il a attendu trop longtemps pour faire un changement et Braithwaite a failli marquer un but quelques secondes avant que Vinicius Júnior ne trouve le l’arrière du filet pour Madrid. Que serait-il arrivé si Braithwaite était venu 10 minutes plus tôt? On ne sait jamais, mais peut-être que la pression n’aurait pas été si grande.

La plus grande critique de Setién dans ce qui a été une fin misérable de son mandat chez Betis était son entêtement et son incapacité à reconnaître et à changer ce qui ne fonctionnait pas, et il aime vraiment la possession d’une faute, n’est-ce pas? Cette équipe passe trop et crée trop peu, et c’est pourquoi il a obtenu le sac au Betis.

Je ne dis pas qu’il devrait être renvoyé du tout, et je crois vraiment en cet homme. Mais s’il n’apprend pas les leçons claires et douloureuses de ses deux mauvaises performances d’entraîneur dans les deux plus grands matchs de la saison jusqu’à présent, il est vraiment difficile de le voir avoir un avenir à long terme dans ce club. Mieux vaut aller vite, Quique.