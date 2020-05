La priorité de l’attaquant de Solskjaer nommée – mais un expert en transfert décrit un gros problème

Date de publication: jeudi 30 avril 2020 8h45

Manchester United a bien l’intention de signer Odion Ighalo cet été et a fait du nigérian Loanee sa priorité n ° 1 lorsqu’il s’agit de recruter un nouvel attaquant, affirme un expert en transfert.

Ighalo, qui a déménagé à United en prêt de Shanghai Greenland Shenhua le jour de l’échéance de janvier, a frappé le terrain avec quatre buts en huit apparitions.

En effet, les grèves nigérianes ont aidé les Red Devils à progresser en Ligue Europa et en FA Cup avant l’arrêt de la saison le mois dernier.

Et tandis que le joueur de 30 ans a a publié une interview indiquant son bonheur avec la vie à Old Trafford, il a été affirmé qu’il pouvait rejeter l’accord pour diverses raisons, notamment un rapport mentionne même qu’un manque d’appréciation à Old Trafford pourrait le voir rejoindre un rival direct.

Cependant, si l’ancien homme de Watford devait assurer un retour permanent en Premier League, cela ne se produira probablement qu’à Old Trafford.

Et bien que sa signature reste une signature pour United – cela bien sûr après qu’ils ont dépensé une grande fortune sur Jadon Sancho, dont le personnage a été assassiné mercredi – il reste un problème dans leurs espoirs de rendre le séjour d’Ighalo plus permanent.

“Manchester United a été très impressionné et satisfait des progrès réalisés par Mason Greenwood cette saison”, a déclaré le journaliste de Sky Sports, Dharmesh Sheth.

«Mais ils restent sur le marché pour un attaquant, et celui qu’ils veulent est un joueur qui est déjà dans leur équipe, Odion Ighalo prêté par Shanghai Shenhua bien sûr.

«Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, est très impressionné par l’impact qu’Ighalo a fait cette saison et considère Ighalo comme un homme d’expérience qui peut aider certains des plus jeunes joueurs, y compris Mason Greenwood.

«Cependant, cet accord n’est pas aussi simple qu’il y paraît. C’est parce que Shanghai Shenhua a offert à Ighalo un nouveau contrat d’une valeur d’environ 400 000 £ par semaine. C’est tout simplement un salaire que Manchester United ne paierait pas. »

Ighalo sur l’avenir de Man Utd

Ighalo a maintenant confirmé qu’il n’avait pas encore pris de décision concernant son avenir, dans l’une de ses interviews les plus ouvertes et les plus révélatrices depuis qu’il a rejoint United.

“Il n’y a pas encore d’offre sur la table”, Ighalo a déclaré à Elegbete TV.

«Parce que la saison est toujours en cours et que je n’ai pas encore terminé mon contrat de prêt. Je ne prends pas seulement des décisions seul dans ma vie. J’ai un principe et j’ai une ligne directrice pour tout ce que je fais. Je prie toujours Dieu pour me diriger.

«J’ai vu tellement de tweets à ce sujet. J’ai vu tellement de gens devenir fous, [saying] «Retourner en Chine», certains disent «rester avec Man United».

«M’avez-vous vu dire un mot? Je n’ai rien à dire. Quand la saison sera finie et que je recevrai deux offres des deux équipes, alors je m’asseoirai et y penserai, prierai à ce sujet et quoi que Dieu dise que je devrais faire, j’irai avec ça.

“Je ne m’assois pas simplement et prends des décisions, et je ne me laisse pas emporter par ce que les gens disent. Je suis venu à Manchester United pour jouer pour une réduction de salaire parce que je le voulais. Donc, tout pourrait arriver, mais je veux que la saison se termine et que mon prêt se termine. Ensuite, je verrai tout ce que j’ai.

“Vous ne vous précipitez pas et ne faites pas des choses:” Je vais ici, je vais ici “. Je dois m’asseoir et bien finir la saison, m’asseoir avec mon agent, voir ce qu’il y a sur le terrain: A, B, C, D, est sur le terrain. D’accord, nous devons choisir. “

Dans d’autres nouvelles United, les Red Devils sont prêts à se précipiter pour un remplacement de Paul Pogba après que son prix aurait été réduit à 75 millions d’euros.