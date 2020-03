Londres, ANGLETERRE – 14 MARS: Vue générale du tableau des appareils et du compte à rebours à l’extérieur du stade montrant le prochain appareil Chelsea contre Watford dans 29 jours. Tous les matches de Premier League sont reportés au moins jusqu’au 3 avril en raison de la pandémie de Coronavirus Covid-19 à Stamford Bridge le 14 mars 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo de Catherine Ivill / .)

Bien que la date de la prochaine fenêtre de transfert soit actuellement inconnue en raison de la pandémie de coronavirus, elle pourrait avoir un effet pivot sur l’avenir de Chelsea. Plusieurs joueurs sont hors contrat, tandis que Frank Lampard pourrait vouloir passer aux joueurs sur et loin de Stamford Bridge. Par conséquent, il est essentiel que le club réussisse à définir son avenir.

La prochaine fenêtre de transfert pourrait aider à définir l’avenir de Chelsea

Joueurs hors contrat

Cinq joueurs sont sans contrat à la fin de cette saison à Stamford Bridge. Tous sauf un ont plus de 30 ans.

Marco van Ginkel devrait quitter l’ouest de Londres à la fin de son contrat. Le Néerlandais a été signé par Chelsea en 2013 et n’a eu que peu d’effet depuis. Il n’a joué que quatre fois au cours des sept dernières années et a plutôt passé une grande partie de son temps avec le club en prêt.

Bien que Frank Lampard ne ressentira pas les effets du départ de son milieu de terrain, il est susceptible de reconnaître les trous béants laissés par le quatuor au-dessus de 30. Ils jouent tous des rôles dans sa première équipe, que ce soit comme premier choix ou dans un dos -up rôle.

Willian est sans doute le plus en vue et le plus susceptible d’affecter la composition de départ. Il a joué 37 fois jusqu’à présent cette saison, marquant sept fois et enregistrant six passes.

Le Brésilien n’est pas adoré par les fans de Stamford Bridge, mais il laisserait un trou important et problématique s’il partait. Au cours des cinq dernières saisons, il a disputé plus de 40 matchs dans chacune d’elles. Le joueur de 31 ans est un contributeur régulier aux buts, ayant inscrit 12 passes décisives la saison dernière et marqué des doubles chiffres entre 2015 et 2018. Le remplacer serait une question difficile.

Olivier Giroud et Pedro sont également en rupture de contrat cet été, bien que ce dernier ait laissé entendre que des pourparlers sont toujours en cours. Ils ne sont pas de premier choix dans leurs postes respectifs sous Frank Lampard, mais leur qualité devrait encore être remplacée, Giroud plus encore. S’il part, cela ne laisserait que Tammy Abraham et Michy Batshuayi en tête, mais le Belge devrait également partir. En conséquence, cela dépend beaucoup des jeunes épaules d’Abraham.

Malgré sa résurgence ces dernières semaines, couplée à la mauvaise forme de Kepa Arrizabalaga, Willy Caballero est encore susceptible de quitter Stamford Bridge à l’expiration de son contrat.

Besoin de se débarrasser du bois mort

Les dépenses passées de Chelsea les ont rattrapés. Ils ont été en proie à des joueurs qui sont excédentaires par rapport aux exigences. Maintenant, ils doivent décider de leur avenir.

Actuellement prêtés, Davide Zappacosta et Kenedy seront probablement autorisés à partir. Aucun d’eux n’a joué selon les standards de Chelsea.

De plus, Michy Batshuayi et Marcos Alonso verront également planer un doute sur l’avenir du club. Frank Lampard a utilisé la paire de façon sporadique dans l’alignement de départ, la plupart de leurs apparitions venant du banc. Ross Barkley est un autre qui est susceptible d’entrer dans cette catégorie.

Comment Chelsea aborde-t-il la prochaine fenêtre de transfert?

Chelsea entre-t-il dans la prochaine fenêtre de transfert avec une approche à fusil à dispersion? Ou Frank Lampard devrait-il continuer à faire confiance à son académie?

Après les performances de ceux qui ont été promus en équipe première cette saison, il y a certainement lieu pour Lampard de continuer à faire confiance à l’académie. Plusieurs sont déjà prévus pour en présenter davantage la saison prochaine, comme le défenseur Ian Maatsen.

Cependant, le club a encore besoin de nouveaux visages. En conséquence, ils doivent trouver le bon équilibre entre les nouvelles signatures et continuer à utiliser leur académie. Ils ne veulent pas gaspiller le travail acharné de cette année.

Photo principale

Intégrer à partir de .