La programmation des deux premières dates de la Super League Cup a été définie

La Super League est entrée dans sa phase finale et Boca et River ont toutes les deux la possibilité de conserver le titre. Le Millionnaire a un point d’avantage et sera mesuré samedi à 21h devant Altético à Tucumán tandis que le Xeneize recevra la Gymnastique à la Bombonera le même jour et à la même heure.

Mais une fois ce tournoi terminé, la Super League Cup commencera à être jouée, ce qui affectera non seulement le classement des prochaines Coupes Libertadores et Sud-Américaines, mais aussi les descentes.

Aujourd’hui, L’organisation de la Super League Cup a annoncé les jours et heures des deux premières dates de la compétition. Par exemple, dans la zone A, il y aura un duel attrayant entre Independiente et Vélez à la première date tandis que Lanús et Argentinos s’affronteront dans la zone B.

Ensuite, nous passons en revue le calendrier des réunions pour les deux premières dates de la Super League Cup:

Zone A

Date 1

Vendredi 13 mars

19.00> Gymnastique vs. Banfield

21.10> Conseil d’administration vs San Lorenzo

Samedi 14 mars

15h30> Indépendant vs. Vélez

20.00> Godoy Cruz contre. La bouche

Dimanche 15 mars

15h30> Union vs Arsenal

17.45> Central Córdoba vs. Newell’s

Date 2

Jeudi 19 mars

21.10> Vélez vs. Union

Vendredi 20 mars

19h00> Arsenal contre Godoy Cruz

Samedi 21 mars

17.45> San Lorenzo contre. Gymnastique

Dimanche 22 mars

11h00> Banfield contre Indépendant

15h30> Newell’s vs Conseil de fondation

17h45> Bouche vs Cordoue centrale

Zone B

Date 1

Samedi 14 mars

13h15> Défense et justice vs Étudiants

17.45> Rivière vs. Atlético Tucumán

Dimanche 15 mars

11h00> Ouragan contre Ateliers

20.00> Aldosivi contre Courses

Lundi 16 mars

19h00> Lanús contre Argentins

21.10> Rosario Central contre Colon

Date 2

Vendredi 20 mars

21.10> Atlético Tucumán contre Ouragan

Samedi 21 mars

13h15> Argentins vs. Aldosivi

15h30> Columbus contre Défense et justice

20.00> Ateliers vs Rivière

Dimanche 22 mars

13h15> Étudiants vs Lanús

20.00> Course contre Chapelet Central