La prolongation du contrat de Thomas Muller avec le Bayern Munich était bien méritée

Lorsque le Bayern Munich a signé le premier contrat public promu de l’ère de la distance sociale, la nouvelle a été l’aboutissement de la bataille de trois ans pour Thomas Müller. Cela a également donné lieu à une séance photo maladroite – et nous ne parlons pas seulement de la lente métamorphose de Hasan «Brazzo» Salihamidzic en un marchand d’armes du marché noir:

Les mérites et distinctions de Müller ont été bien couverts sur ce site et ailleurs, mais ce qui semblait être évident pour certains fans a été largement ignoré au club depuis le moment où Carlo Ancelotti a traversé le départ de Niko Kovac. En termes simples, le Bayern Munich est une meilleure équipe lorsque Raumdeuter, 30 ans, est sur le terrain.

Pour cela, le Bayern Munich devait agir pour sécuriser le joueur et lui donner l’assurance que son avenir est désormais plus important que son passé inoubliable. Pour quelqu’un qui a remporté un titre de Ligue des Champions, une Coupe du Monde, un Soulier d’Or, et aussi un joueur qui a été à la tête de cette incroyable manche de Bundesliga de sept titres de ligue consécutifs, dépassant ces «Glory Days» et le retenant fermement dans la vision stratégique de l’équipe pour l’avenir immédiat n’était certainement pas aussi facile qu’il aurait dû l’être.

La prolongation méritée du contrat de Müller n’était pas une récompense pour des années de service ou même un parachute doré d’une certaine sorte; c’était une reconnaissance que le joueur a beaucoup plus à offrir cette saison (si jamais elle recommence) et au cours des trois années suivantes.

Grâce à ses performances sur le terrain, son leadership dans les vestiaires et sa présence sur le marché en tant que l’une des figures les plus visibles et les plus respectueuses des fans du club, Muller a ouvert une nouvelle voie pour sa carrière et s’est mis en place pour l’extension. qu’il a longtemps voulu.

Depuis le malheureux mandat d’Ancelotti, Müller a non seulement ignoré la concurrence des importations de la Liga James Rodriguez et Philippe Coutinho, mais a également évolué son jeu au point où il peut remplir efficacement de nombreux rôles pour l’équipe.

Besoin de quelqu’un pour comprendre et maximiser la production de Robert Lewandowski? Regardez vers Müller.

Besoin d’un joueur pour sortir la victoire à court préavis parce que l’équipe est coincée dans le milieu de terrain, alors qu’elle est mince sur les ailes? Appelez le numéro de Müller.

Besoin d’un gars qui peut sacrifier une partie de son propre jeu pour que ses coéquipiers puissent s’épanouir? C’est encore Müller.

Plus important encore, avez-vous besoin d’un joueur pour montrer à la prochaine génération à quoi ressemble un grand coéquipier et pour fournir des exemples constants de communication, de leadership et de responsabilité? Encore une fois, cet homme est Müller.

Tous ces attributs ont rendu Müller inestimable pour le Bayern Munich.

“Ce club n’est pas n’importe quel ancien employeur pour moi. C’est ma passion.” ❤️

✍️ @esmuellert_ a prolongé son contrat avec le FC Bayern jusqu’en 2023. # Müllered2023

– FC Bayern US (@FCBayernUS) 7 avril 2020

Que vous vous comptiez ou non dans la #MullerMafia, le succès et la production que Müller a subis ne peuvent être niés. La seule direction pour Müller et le club était de le laisser faire ce qu’il fait le mieux: scanner le terrain, utiliser sa vision pour trouver une voie à suivre et se mettre lui-même et le club dans la meilleure position pour réussir.

Les trois dernières années n’ont peut-être pas été ce qu’il envisageait, mais il aurait peut-être fallu que le club comprenne finalement la valeur de ce qu’il a à Müller. Pour le club et son joueur légendaire, la prolongation du contrat était un travail bien fait.