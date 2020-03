La proposition de la FIGC: Serie A qui glisse fin mai. Trois hypothèses sans reprise

Après les mesures prises par le gouvernement et le CONI, le Conseil fédéral est intervenu hier, ce qui a produit le communiqué de presse suivant sur l’urgence du coronavirus qui a forcé la Serie A, mais pas seulement, à s’arrêter. Il a été question de l’interruption des championnats et de la manière de les reprendre à terme: “Coronavirus: l’arrêt des activités jusqu’au 3 avril a été confirmé. Compte tenu de la situation actuelle, compte tenu également des nouvelles dispositions gouvernementales souhaitables en matière de prestations fiscales et de sécurité sociale, le Conseil a délégué au président fédéral le pouvoir d’aligner les dispositions de la FIGC en la matière et d’évaluer, et éventuellement d’émettre, le report des délais d’inscription aux championnats de la saison sportive 2020/2021 du 22 au 30 juin. Serie A, tenant compte du fait que les autres ligues n’ont pas de délais internationaux et donc une plus grande marge de programmation, le président fédéral a proposé à la Ligue de Serie A, au fil des jours, de profiter de toutes les dates disponibles jusqu’au 31 mai”.

Il est cependant également analysé la possibilité que le championnat ne reprenne pas, avec trois solutions possibles: “Si l’urgence Covid-19 ne permet pas la conclusion des championnats, le président Gravina a soumis à l’attention des ligues concernées quelques hypothèses sur lesquelles discuter lors de la réunion, déjà fixée, du Conseil fédéral du 23 mars. Sans ordre priorité, une hypothèse pourrait être la non-attribution du titre de Campione d’Italia et la communication conséquente à l’UEFA des entreprises qualifiées pour les coupes européennes; une autre serait de se référer au classement obtenu jusqu’au moment de l’interruption; troisième et dernière hypothèse, pour jouer uniquement les éliminatoires pour le titre de Campione d’Italia et les éliminatoires pour la relégation en Serie B “.