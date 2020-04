La proposition de Premier League pourrait voir Man United terminer la saison en Chine

Manchester United pourrait terminer la Premier League de cette saison en Chine dans une proposition discutée par les présidents du PL aujourd’hui.

Selon The Athletic, les clubs se «débattent, dans certains cas de plus en plus désespérément, pour trouver des idées pour terminer la saison sur le terrain», la majorité étant toujours déterminée à terminer le calendrier par le crochet ou par l’escroc.

Les chefs de club se réuniront dans une vidéoconférence cet après-midi pour discuter des options, avec un tournoi de confrontation dans un pays sûr de Corona comme la Chine, l’une des possibilités à l’étude.

Bizarrement, cela pourrait voir Odion Ighalo terminer la saison avec Manchester United dans le pays qu’il a quitté pour les rejoindre à cause du virus.

Le football français a été secoué cette semaine alors que les principaux diffuseurs de la Ligue 1, Bein Sports et Canal Plus, ont décidé de reporter le paiement des droits TV aux clubs jusqu’à la reprise du football, mettant les meilleures équipes sous une pression financière massive.

Sky et BT Sports sont censés rester flexibles sur les dates tant que la saison anglaise est terminée à un moment donné et d’une manière ou d’une autre.

Mais tout retard dans le début de la saison prochaine ne pourrait pas être trop grand, la Ligue des champions et la ligue Europa devant commencer à la mi-septembre et l’Euro 2021 le 21 juin.

Au moins trois idées seront discutées lors de la réunion d’aujourd’hui. L’option chinoise est proposée par un chef du PL et implique «d’identifier les régions où il serait considéré à la fois sûr pour des raisons de santé et réalisable en termes d’infrastructure pour accueillir le reste de la saison de Premier League».

“Dans ce cas, la Chine, considérée comme étant sur la voie du rétablissement après avoir souffert au début de l’année, a été évoquée comme la destination de choix.”

“Les partisans de l’idée ont suggéré que le retrait de la Premier League du pays serait un moyen de réduire la pression sur le National Health Service.”

Une autre option envisagée est «une base de style Coupe du monde dans une région du pays où les clubs pourraient rester dans des hôtels locaux et disputer des matches à huis clos dans des endroits neutres».

La troisième option est un «festival de football de trois semaines» avec des équipes jouant jusqu’à trois matchs en une semaine, à huis clos, pour terminer la Premier League.

Pour Manchester United, l’une de ces options serait préférable à l’annulation de la saison ou à sa réduction à 29 matchs, options précédemment discutées. L’annulation de la saison condamnerait les Red Devils au football de la Ligue Europa la saison prochaine et l’option de 29 matchs laisserait le destin de United entre les mains de Sheffield United, qui pourrait décrocher cette cinquième place devant les Reds s’ils battaient Aston Villa dans l’un des deux matchs. matchs restants.

