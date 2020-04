La proposition de relancer la Bundesliga le 9 mai »Presse football

Lundi 20 avril 2020

Les autorités gouvernementales de deux des grandes provinces allemandes ont présenté leur idée de rejouer le championnat allemand. L’idée doit être approuvée par les officiels de la Bundesliga, mais jouer sans public et avec un maximum de 126 personnes dans le stade est le bienvenu.

Malgré le fait que la pandémie de coronavirus ne semble pas encore diminuer son intensité dans le monde, certains pays tentent déjà d’organiser un retour progressif à la vie normale. C’est le cas en Allemagne, d’où proviennent les informations sur une éventuelle date de retour de la Bundesliga.

Markus Söder, Premier ministre de Bavière et Armin Laschet, Premier ministre de Rhénanie du Nord-Westphalie, ont eu une interview avec le journal allemand Bild, où ils ont présenté leur proposition pour le retour progressif et à venir du football dans ce pays.

En ce sens, les deux dirigeants proposent de reprendre la Bundesliga le 9 mai, avec des mesures de sécurité strictes. La chose la plus importante pour les deux serait de limiter le nombre de personnes dans le stade, en laissant un maximum de 126 officiels à l’intérieur des sites pour chaque match, un chiffre qui inclut les joueurs des équipes en litige.

L’idée est de relancer le football avec huit personnes dans chaque équipe d’entraîneurs, quatre passants et 36 personnes liées au travail à la télévision, qui rempliront le rôle principal de retransmettre les matchs rejoués. La proposition est désormais entre les mains de la Ligue allemande de football, qui devra décider d’approuver ou non l’idée de reprendre le football à court terme.

Il convient de mentionner que l’Allemagne a été durement touchée par la crise des coronavirus, avec un total de 4 706 décès et plus de 146 000 personnes infectées, bien que la courbe actuelle des infections et des décès ait marqué une tendance à la baisse, qui a cédé la place à que les autorités de ce pays commencent à assouplir leurs mesures de prévention.