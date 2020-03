La proposition de Serie A en vue du prochain marché. Ballon vers d’autres ligues et FIFPRO

ROME. Du côté de la FIGC, l’ouverture est venue clore la saison sportive 2019/20 bien au-delà du 30 juin. À cet égard, les clubs de Serie A ont déjà présenté une demande concernant un autre problème sportif délicat, le marché des transferts.

EXEMPTIONS POUR LE MARCHÉ

Après le 30 juin, en effet, de nombreux joueurs verront leurs liens avec les clubs expirer, une dérogation à la Fédération sera donc nécessaire pour mieux gérer les prêts et les négociations. En outre, en ce qui concerne marché d’été en vue de 2020/21 il y a des rumeurs d’une demande de report de la session jusqu’en octobre. Selon Tuttosport, cependant, l’accord doit également être trouvé au niveau européen et mondial, impliquant en fait également les autres ligues européennes de football et l’Union mondiale de football, Fifpro. À ce jour, on ne sait pas encore ce qui va se passer mais, comme le reste des activités sportives et non sportives, le football devra lui aussi prendre des mesures extraordinaires qui n’ont jamais été prises auparavant pour éviter l’effondrement du système.