La puce a parlé de la possibilité d'aller en gymnastique

Après la victoire de Gabriel Pellegrino en gymnastique, Diego Maradona a confirmé sa continuité dans le Loup, mais a demandé d'apporter des renforts pour construire une équipe compétitive.

Sans aller plus loin, Diego et son équipe d'entraîneurs étaient intéressés à embaucher Luis Miguel Rodríguez, qui a remis en question sa continuité à Columbus.

"Je n'ai reçu d'appels de personne, Les gens du gymnase ont parlé à mon représentant, mais il n'y avait plus de contact d'autres personnes. Si la gymnastique apparaît, nous allons nous asseoir et écouter. Mais Columbus est le propriétaire du laissez-passer et vous devez être d'accord avec le club ", a déclaré Pulga, en dialogue avec Radio LV12.

Il convient de noter que l'attaquant a toujours un contrat avec Colón, donc votre départ ne sera pas facile. Il faut aussi dire que depuis l'Atlético Tucumán, ils sont très intéressés à le rapatrier.

Pour sa part, Gimnasia a déjà fermé l'embauche de trois renforts de Cúcuta de Colombia: Harrinson Mancilla, Matías Pérez García et Jonathan Agudelo. La puce s'additionnera-t-elle?