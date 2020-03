La punition que River pourrait recevoir pour son absence dans le match contre l’Atlético de Tucumán

Entre les mains de son président Rodolfo D’Onofrio, River Plate a décidé de ne pas se présenter pour jouer le match contre l’Atlético Tucumán pour la première date de la Super League Cup, au stade Monumental, en raison de la pandémie de coronavirus qui a éclaté dans le monde.

Malgré le fait que l’organisation ait décidé que la conférence devrait se tenir normalement, à l’exception du public, qui, dès le début, ne pourrait pas assister à empêcher l’épidémie de se propager, dans le “Millionnaire”, ils se sont tenus fermes et doivent donc respecter sanctions.

À ce sujet, la Superliga a publié une déclaration dans laquelle il a alerté le club de River Plate sans le mentionner: “L’attitude adoptée unilatéralement par un club membre de la Super League sera passible de sanctions “, assure la lettre signée par Marcelo Tinelli, chargé de la présidence.

Selon l’article 109 de l’AFA, à la rivière 3 unités seraient déduites et il recevrait une amende économique équivalente à la valeur de 2 250 entrées, étant une équipe de première division.

La déclaration complète

Le jour de la date, devant les préoccupations des joueurs et des dirigeants, la Superliga argentine de football a consulté les autorités sportives et sanitaires de la Nation concernant l’attitude à adopter concernant le développement du championnat argentin de première division.

Ces autorités nous ont informés que des matchs de football pouvaient être disputés, en évitant de le faire sans public, afin d’éviter la possible propagation du virus COVID-19. Ils nous ont également assuré que les acteurs, ne faisant pas partie des groupes à risque et n’étant pas professionnels d’une activité louée, pouvaient effectuer leur travail normalement, comme le font chaque jour des milliers d’Argentins dans les usines, les hôpitaux et bien d’autres lieux.

Suivant les règles que le bon sens indique, la Super League se conforme et adopte les instructions des autorités nationales, qui définissent la conduite collective à adopter dans ces cas.

Dans les moments d’incertitude mondiale dus à une situation totalement atypique, dans notre football, il ne devrait pas y avoir de place pour des positions individualistes ou unilatérales. Ils s’écartent du contexte général de prudence et provoquent une grande peur dans la société. Nous devons tous être conscients et prendre ensemble les mesures recommandées par les scientifiques et les spécialistes en la matière. Le respect des normes recommandées par l’Etat est le meilleur moyen de contribuer aux soins des Argentins.

C’est la déclaration fournie par @superliga quelques instants après ce qui s’est passé à la porte du stade “#Monumental”. Sur cette base, la documentation a déjà été renvoyée au tribunal disciplinaire, qui prononcera la sanction correspondant à #River pour ses actions. pic.twitter.com/lP4wxGsPTY

– CírculoRiverplatense (@circulorp_ok) 15 mars 2020

L’attitude adoptée unilatéralement par un club membre de la Super League fera l’objet de sanctions. Les réglementations régissent la concurrence et tous les secteurs doivent leur être subordonnés. Surtout si les autorités nationales ne trouvent pas de raisons scientifiques de restreindre le litige des réunions, une fois collectées, elles se tiennent à huis clos et sans public.