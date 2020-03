La Puteolana complète l’équipe technique, voici l’équipe de M. Chietti

POZZUOLI (NA). Notre aperçu concernant le personnel technique de Puteolana 1902, hier deux nouveaux membres pour le groupe de travail monsieur Francesco Chiettidonc arrivé le technicien en deuxième Cosimo Sarli et le prof Dario Bruno. Enfin, aujourd’hui, le statut officiel de la nouveau chef d’équipe, Gennaro Dentice, arrive ponctuellement à midi.

CURRICULUMS

La Puteolana 1902 est heureuse d’annoncer à ses fans qu’elle a Cosimo Sarli est en charge du pilotage technique dans la deuxième équipe. Né à Corigliano Calabro le 13/03/1979, l’entraîneur adjoint des Diables a fait ses débuts dans le monde du football lors de la saison de football 1997-1997 à Turin, puis a déménagé à l’étranger, jouant dans diverses équipes anglaises, belges et françaises. Monsieur Sarli, dit “Cobra”, a en effet porté les chemises de Southampton en Angleterre, de l’Eendracht Aalst en Belgique et de Nice en France. Après son expérience à l’étranger, il est retourné en Italie où il a rejoint l’équipe de Crotone en Serie B, avec 23 apparitions et 3 buts marqués. Sa carrière se poursuit ensuite avec Cosenza, Scafatese, Aversa Normanna, Siracusa, Casertana, Ischia, Taranto et Palazzolo Acreide. La carrière de Sarli se poursuit avec Rossanese in Excellence, avec S.S. Montalto Uffugo Calcio district, militant du groupe I de Serie D, puis rentre, en 2015, dans l’équipe de sa patrie, l’ASD Corigliano. C’est précisément avec Asd Corigliano qu’en 2019, il a commencé sa carrière d’entraîneur en atteignant un grand objectif: la victoire du championnat d’excellence et la conquête de la Serie D, après 19 ans. Toute la ville, la société et les fans accueillent chaleureusement Monsieur Cosimo Sarli à la Casa del Diavolo.

La Puteolana 1902 est heureuse d’annoncer à ses partisans qu’elle a entraînement athlétique de la première équipe confiée au Prof. Dario Bruno. Né à Pozzuoli le 21/5/1967, le professeur Bruno, actuellement professeur d’éducation physique, est qualifié au centre technique de Coverciano comme entraîneur sportif. Dans ses expériences de travail antérieures, il a fait partie du personnel technique d’équipes telles que Giugliano, Sibilla, Viribus Unitis, Capua, Portici, Ischia, Virtus Baia et Cicciano. Il s’agit d’un retour à la grenade, car il avait déjà traité de l’entraînement sportif de 1902. Toute la ville, le club et les fans accueillent chaleureusement le professeur Dario Bruno à la Casa del Diavolo.

Asd Puteolana 1902 est heureuse d’annoncer à ses partisans qu’elle a le rôle de manager de team manager auprès de Gennaro Dentice. Né à Naples le 23/03/1976, Gennaro Dentice possède un cursus de footballeur avec plus de 400 matchs disputés dans les rangs des équipes militantes des championnats de Serie D et d’Excellence. Au cours de son expérience de football, il a porté les couleurs de différentes équipes, notamment Casertana, Boys Caivanese, Gladiator, Turris, Internapoli et Arzanese. Après sa carrière d’athlète, Gennaro Dentice est resté dans la voie du football, occupant des rôles à la fois d’entraîneur des jeunes et d’observateur de jeunes footballeurs prometteurs, où il s’est toujours distingué pour son sérieux et son professionnalisme. Toute la ville, la société et les fans accueillent chaleureusement la Casa del Diavolo à Gennaro Dentice.