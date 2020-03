La Puteolana lâche le tris, un ancien bombardier dans la gestion des granates. Voici qui c’est

POZZUOLI (NA). Journée officielle à la maison Puteolana 1902, après Luca Porta et Arcangelo Sessa la fumée blanche arrive aussi pour Francesco Ingenito, un bombardier inoubliable des années 70 qui entre ainsi dans la direction des Phlégréens.

NOUVEAU GOUJON

Par conséquent, le troisième aperçu de notre équipe éditoriale a également été confirmé, Ingenito offre beaucoup d’expérience et de capacité à reconnaître et à gérer le talent des joueurs, entre autres avec certains membres de la rose du diable rouge, dans le passé, il a partagé des expériences dans le monde du football, de footballeur mais pas seulement.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE

Asd Puteolana 1902 a le plaisir d’annoncer à ses supporters l’entrée dans la zone de gestion de Francesco Ingenito. Né à Naples le 3/10/1970, Ingenito, qui a joué le rôle d’attaquant en tant que footballeur, possède une expérience de football qui l’a amené à porter les couleurs des équipes militantes dans les championnats d’Excellence, Serie D et C, collectionnant 467 apparitions et 411 buts. Le nombre de buts marqués par Ingenito, connu de tous sous le nom de “Checco”, lui a fait conclure presque chaque saison de football comme le meilleur buteur du groupe, quelle que soit la catégorie. Parmi les équipes dont Ingenito faisait partie, concluant la plupart des championnats avec des promotions ou un différend en séries éliminatoires, on se souvient de Fiamma Sangiovannese (Excellence), Viribus Unitis (Excellence et Serie D), Savoia (Serie D), Sibilla Bacoli (Serie D) , SS Juve Stabia (Serie D), Aversa Normanna (Serie C2), Sorreno Calcio (Serie C2) et Catanzaro (Serie C2). Toute la ville, la société et les fans accueillent chaleureusement la Casa del Diavolo de Francesco Ingenito.