Manchester United est historiquement l’une des plus grandes équipes du monde et le football en Ligue des Champions est une nécessité pour les Red Devils. Bien que l’ère post-Sir Alex Ferguson ait été plutôt infructueuse, la majorité des 26 années précédentes au cours desquelles il a réussi ont connu un immense succès. Entre la saison 1991/92 et le départ à la retraite de Scott, United n’a pas terminé au-dessous de la troisième place, et cette position n’est venue que trois fois au cours de cette période de 22 campagnes.

En Ligue des champions, cependant, ils n’ont pas eu autant de gloire. Les Red Devils ont connu un succès dans la compétition de 2007/08 à 2010/11 en atteignant la finale à trois reprises et en la remportant une fois. Depuis la retraite de Ferguson, United ne s’est qualifié pour la compétition que trois fois. L’un d’eux les a vus éliminés en phase de groupes, un en huitièmes de finale et un en quart de finale. Bien qu’elle ait toujours gardé son importance, cette saison plus que jamais, la qualification en Ligue des champions est énorme pour Manchester United.

La qualification pour la Ligue des champions est énorme pour Manchester United

Manchester United doit se qualifier pour la Ligue des champions cette saison, avec de nombreuses façons de le faire, pour plusieurs raisons.

Comment peuvent-ils se qualifier?

Avec beaucoup d’incertitude sur l’avenir de cette saison de Premier League, United peut se qualifier de plusieurs manières pour la compétition.

Si la saison était déclarée nulle et non avenue, ils se qualifieraient probablement, ayant terminé cinquième la saison dernière, en raison de l’interdiction européenne de Manchester City. Ce serait également le résultat si nous terminions la saison avec le classement actuel.

Si la situation du Coronavirus s’améliore de manière significative, nous pourrions voir la Premier League reprendre au début du mois d’avril. De là, la qualification se passerait comme n’importe quelle autre saison.

C’est peu probable, cependant, et si une plus grande partie de cette campagne se déroule, ce sera probablement en séries éliminatoires. Ce sera pour la qualification en Ligue des champions, sans probablement exclure Liverpool en raison de leur incroyable avance au sommet et de la relégation. Avec l’excellent bilan de United contre les six grands, cela pourrait être une bonne option pour eux, cependant, nous ne savons toujours pas comment cette saison se terminera.

Pourquoi ont-ils besoin de se qualifier?

Revenu

Bien que Manchester United soit historiquement l’un des clubs les plus riches du monde, il a présenté un mauvais rapport financier en février. Le paiement intégral sur le transfert de Harry Maguire n’a pas aidé cela, mais ils doivent encore être prudents avec leur argent pour l’instant. La Ligue des champions fournit une grande partie des revenus de nombreux grands clubs. Le prix en argent et les droits de télévision en représentent tous deux une grande partie, ce qui aiderait United à financer ses objectifs de transfert estival.

Attirer les meilleurs joueurs

Si United se qualifie pour la Ligue des champions, ce serait un coup de pouce massif en termes de signatures d’été, pas seulement financièrement. La qualification pour la compétition de clubs la plus prestigieuse d’Europe pourrait non seulement persuader des joueurs tels que Anthony Martial et Paul Pogba de rester au club, mais aussi convaincre des goûts de Jadon Sancho et Jude Bellingham, qui ont suscité beaucoup d’intérêt et sont confrontés à de nombreuses options, de bouger à Manchester.

