La quarantaine sexy de Celia Lora (PHOTOS)

Photo Instagram: celi_lora

Quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus Il a réduit la mobilité dans le pays jusqu’à 60% et la grande majorité d’entre nous sont confinés dans nos foyers.

Mais comment le compagnon de jeu sexy met-il en quarantaine Celia lora?

Maintenant que le Covid-19 nous a obligés à faire une petite pause dans nos vies, Celia Elle se consacre plus que jamais à la promotion de sa marque de maillots de bain «Celi Sheli Bikinis».

En ces jours de rester à la maison, Celia Il semble très appliqué et discipliné, car il montre une silhouette plus tonique et un abdomen en acier.

Même comment un professeur sensuel a posé! (Et puisque nous ne pouvons pas vous montrer la photo ici, CLIQUEZ SUR CE LIEN!

Sa nouvelle facette en tant qu’entrepreneur a la fille de Alex Lora la plus occupée, et elle a même fait des séances photos pour le lancement de ses nouveaux maillots de bain; idéal pour tous les types de corps.

Et bien sûr, dans ses temps libres, la plus célèbre camarade de jeu de Mexique, nous donne également des cartes postales sexy d’elle.