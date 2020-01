La raison pour laquelle Borré a décidé de rester à River: “Quand j’ai eu tort, ils m’ont soutenu”

Un des acteurs de Rivière qui avait des sondages dans ce marché de laissez-passer était Rafael Santos Borré. Le Colombien était lié à la Everton (Angleterre), mais restera dans le “Millionaire”.

Lors d’une conférence de presse, l’attaquant a expliqué pourquoi il avait décidé de rester. “Je me suis posé cette question et il est facile d’y répondre. C’est le football et quand je me suis trompé, ils m’ont soutenu. Vous devez être reconnaissant. Dans les moments où je n’étais pas bien, le groupe m’a aidé et j’ai grandi en tant que joueur”, a-t-il déclaré.

“Able n’avait pas besoin de le faire, mais les joueurs étaient là. Cela fait un doute lors de la prise de décisions. Chaque défi que nous traversons, un nouvel objectif apparaît”, a-t-il déclaré. J’ai effacé.

À cet égard, il a évoqué l’intérêt de la Everton. “Il y a toujours des sondages, ce qui est normal. Les clubs découvrent comment est le joueur, quel type de contrat il a et ainsi de suite. Mais c’est la décision du joueur et du représentant. En ce sens, nous avons parlé à l’entraîneur et lui avons dit ce qu’il voulait.” Nous avons toujours été d’accord, donc je veux rester ici “, a déclaré l’un des correcteurs du Super ligue (a 10 comme Silvio Romero).